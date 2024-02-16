https://ria.ru/20240216/putin-1927830700.html

России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин

России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин

России нужно иметь свои "технологические ключи" в критически важных отраслях, и это будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:51

2024-02-16T16:51

2024-02-16T17:14

россия

владимир путин

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. России нужно иметь свои "технологические ключи" в критически важных отраслях, и это будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с тем, еще раз хотел бы подчеркнуть… Нам нужно иметь свои технологические ключи по критически важным направлениям для безопасности страны и для повышения качества жизни граждан. И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровые ресурсы", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика