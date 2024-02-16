https://ria.ru/20240216/putin-1927830700.html
России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин
России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин
России нужно иметь свои "технологические ключи" в критически важных отраслях, и это будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:51
2024-02-16T16:51
2024-02-16T17:14
россия
владимир путин
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. России нужно иметь свои "технологические ключи" в критически важных отраслях, и это будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин."Вместе с тем, еще раз хотел бы подчеркнуть… Нам нужно иметь свои технологические ключи по критически важным направлениям для безопасности страны и для повышения качества жизни граждан. И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровые ресурсы", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
России нужно иметь свои "технологические ключи", заявил Путин
Путин: России нужно иметь свои "технологические ключи" в важных отраслях
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. России нужно иметь свои "технологические ключи" в критически важных отраслях, и это будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вместе с тем, еще раз хотел бы подчеркнуть… Нам нужно иметь свои технологические ключи по критически важным направлениям для безопасности страны и для повышения качества жизни граждан. И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровые ресурсы", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
Путин поблагодарил работников промышленности