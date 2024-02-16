https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html

Путин рассказал о работе над импортозамещением

Путин рассказал о работе над импортозамещением - РИА Новости, 16.02.2024

Путин рассказал о работе над импортозамещением

Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, который успешно работают над импортозамещением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:44

2024-02-16T16:44

2024-02-16T17:23

экономика

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, который успешно работают над импортозамещением, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.

https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин