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Путин рассказал о работе над импортозамещением - РИА Новости, 16.02.2024
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16:44 16.02.2024 (обновлено: 17:23 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927828653.html
Путин рассказал о работе над импортозамещением
Путин рассказал о работе над импортозамещением - РИА Новости, 16.02.2024
Путин рассказал о работе над импортозамещением
Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, который успешно работают над импортозамещением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:44
2024-02-16T17:23
экономика
россия
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, который успешно работают над импортозамещением, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
https://ria.ru/20240129/importozameschenie-1924176817.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о работе над импортозамещением

Путин: легпром и машиностроение успешно работают над импортозамещением

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
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© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Легкая промышленность и машиностроение входят в число отраслей, который успешно работают над импортозамещением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, например, мебель, одежда, обувь, бытовая химия, парфюмерия, косметика, но не только. Речь идет также и о высокотехнологичной продукции, такой как фармацевтика, машиностроение, включая электрическое оборудование, авиационную и автомобильную технику, современные поезда", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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