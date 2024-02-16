https://ria.ru/20240216/putin-1927828085.html
Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин
Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин
Россия будет продолжать расширять механизмы поддержки промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:43
2024-02-16T16:43
2024-02-16T16:52
россия
экономика
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Россия будет продолжать расширять механизмы поддержки промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и появлялись современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин."Задача государства - расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места открывались <...> Пока нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности и такие механизмы у нас есть", - сказал Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
https://ria.ru/20240216/putin-1927830700.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил Путин
Путин: в России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности