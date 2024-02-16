https://ria.ru/20240216/putin-1927826862.html
Путин заявил о стабильной работе российской промышленности
Путин заявил о стабильной работе российской промышленности - РИА Новости, 16.02.2024
Путин заявил о стабильной работе российской промышленности
Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:39
2024-02-16T16:39
2024-02-16T17:02
россия
владимир путин
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности."Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240216/putin-1927828085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о стабильной работе российской промышленности
Путин: промышленность работает стабильно, налажены новые каналы поставок