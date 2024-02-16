https://ria.ru/20240216/putin-1927826862.html

Путин заявил о стабильной работе российской промышленности

Путин заявил о стабильной работе российской промышленности - РИА Новости, 16.02.2024

Путин заявил о стабильной работе российской промышленности

Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:39

2024-02-16T16:39

2024-02-16T17:02

россия

владимир путин

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности."Российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надежными заинтересованными партнерами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240216/putin-1927828085.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика