https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html

Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли - РИА Новости, 16.02.2024

Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:27

2024-02-16T16:27

2024-02-16T16:34

общество

россия

челябинская область

владимир путин

южно-уральский государственный университет

ркк "энергия"

навигатор абитуриента

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов. Студент Южно-Уральского государственного университета попросил президента помочь с решением проблемы, чтобы студенты могли проходить производственную практику не только в своем, но и в других регионах России. "Эти предприятия или эти центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Что я могу точно сделать, это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, "подсказать", чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного нужного профиля. Я с ними поговорю обязательно", - сказал Путин, отвечая на просьбу. Президент также пообещал молодому человеку помочь устроиться на практику в РКК "Энергия" в столичном регионе.

https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html

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россия

челябинская область

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Дарья Буймова

общество, россия, челябинская область, владимир путин, южно-уральский государственный университет, ркк "энергия", навигатор абитуриента