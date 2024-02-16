Рейтинг@Mail.ru
Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 16.02.2024 (обновлено: 16:34 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html
Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли
Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли - РИА Новости, 16.02.2024
Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:27
2024-02-16T16:34
общество
россия
челябинская область
владимир путин
южно-уральский государственный университет
ркк "энергия"
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов. Студент Южно-Уральского государственного университета попросил президента помочь с решением проблемы, чтобы студенты могли проходить производственную практику не только в своем, но и в других регионах России. "Эти предприятия или эти центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Что я могу точно сделать, это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, "подсказать", чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного нужного профиля. Я с ними поговорю обязательно", - сказал Путин, отвечая на просьбу. Президент также пообещал молодому человеку помочь устроиться на практику в РКК "Энергия" в столичном регионе.
https://ria.ru/20240216/putin-1927821751.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927821417.html
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, челябинская область, владимир путин, южно-уральский государственный университет, ркк "энергия", навигатор абитуриента
Общество, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Южно-Уральский государственный университет, РКК "Энергия", Навигатор абитуриента
Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

Путин подскажет компаниям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов.
Студент Южно-Уральского государственного университета попросил президента помочь с решением проблемы, чтобы студенты могли проходить производственную практику не только в своем, но и в других регионах России.
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Власти будут тиражировать программу развития малых городов, завил Путин
Вчера, 16:22
"Эти предприятия или эти центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Что я могу точно сделать, это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, "подсказать", чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного нужного профиля. Я с ними поговорю обязательно", - сказал Путин, отвечая на просьбу.
Президент также пообещал молодому человеку помочь устроиться на практику в РКК "Энергия" в столичном регионе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств
Вчера, 16:21
 
ОбществоРоссияЧелябинская областьВладимир ПутинЮжно-Уральский государственный университетРКК "Энергия"Навигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала