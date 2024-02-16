Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли
Путин подскажет компаниям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург
© POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области пообещал "подсказать" предприятиям ракетной отрасли расширить поиск молодых специалистов.
Студент Южно-Уральского государственного университета попросил президента помочь с решением проблемы, чтобы студенты могли проходить производственную практику не только в своем, но и в других регионах России.
"Эти предприятия или эти центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Что я могу точно сделать, это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, "подсказать", чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного нужного профиля. Я с ними поговорю обязательно", - сказал Путин, отвечая на просьбу.
Президент также пообещал молодому человеку помочь устроиться на практику в РКК "Энергия" в столичном регионе.