https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

Путин оценил положительное влияние антироссийских санкций

Путин оценил положительное влияние антироссийских санкций - РИА Новости, 16.02.2024

Путин оценил положительное влияние антироссийских санкций

Если бы не было ограничений, которые принимают против РФ ряд зарубежных стран, то у российских промышленных предприятий не было бы такого количества заказов,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:51

2024-02-16T15:51

2024-02-16T15:57

экономика

россия

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Если бы не было ограничений, которые принимают против РФ ряд зарубежных стран, то у российских промышленных предприятий не было бы такого количества заказов, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода "Конар". В ходе общения Путин рассказал о диалоге с руководителем предприятия. "Если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, то наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил: мы бы и не приобрели бы тогда даже те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков", - сказал Путин."Ваше пожелание простимулировать еще и наши предприятия, которые заинтересованы в получении хорошо подготовленных специалистов, конечно, это легче, чем выдавать деньги из бюджета. Поэтому мы будем, конечно, стимулировать. Тем более, знаете, что, я думаю, что вы тоже видите, вот компании наши, которые столкнулись с определенными проблемами и ограничениями, с санкциями и так далее, но при этом получив рынок сбыта своей продукции внутри собственной страны, который освободился от значительного количества западных брендов, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам, в том числе и по кадрам, шла самым наилучшим образом, и они не жадничают, предприятия вкладываются в эту работу", - сказал Путин.Президент отметил, что власти поговорят с компаниями и предприятиям, чтобы они вкладывались "не только в образование, но и во времяпрепровождение, в спорт побольше тоже вкладывались". "Уверен, что так и будет", - добавил он.

https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927806904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин