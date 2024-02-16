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Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии - РИА Новости, 16.02.2024
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15:32 16.02.2024 (обновлено: 18:35 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии - РИА Новости, 16.02.2024
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии
Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама, такие... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:32
2024-02-16T18:35
экономика
технологии
россия
челябинская область
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама, такие возможности есть и страна будет это делать, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать&quot;, — сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.
https://ria.ru/20240216/putin-1927805585.html
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экономика, технологии, россия, челябинская область, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Челябинская область, Владимир Путин
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии

Путин: Россия может развивать технологии, которые хотела получать за границей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама, такие возможности есть и страна будет это делать, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать", — сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

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ЭкономикаТехнологииРоссияЧелябинская областьВладимир Путин
 
 
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