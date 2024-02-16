https://ria.ru/20240216/putin-1927809186.html

Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии

Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии - РИА Новости, 16.02.2024

Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии

Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама, такие... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:32

2024-02-16T15:32

2024-02-16T18:35

экономика

технологии

россия

челябинская область

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — РИА Новости. Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ и уголь, будет получать технологии за границей, но оказалось, что может развивать эти технологии сама, такие возможности есть и страна будет это делать, заявил президент России Владимир Путин."Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно, ключи технологические развивать собственные, мы так и будем это делать", — сказал Путин в ходе общения со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

https://ria.ru/20240216/putin-1927805585.html

россия

челябинская область

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Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, челябинская область, владимир путин