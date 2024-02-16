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Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных - РИА Новости, 16.02.2024
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15:32 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/putin-1927809056.html
Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных
Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных - РИА Новости, 16.02.2024
Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных
Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:32
2024-02-16T15:32
общество
россия
челябинск
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе "КОНАР" в Челябинске. "Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что они после того, как эта страница в жизни будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного", - сказал Путин. Он подчеркнул, что работа по повышению профподготовки и по профориентации будет продолжена. "Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумами и лицеями. И, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927806904.html
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общество, россия, челябинск, владимир путин
Общество, Россия, Челябинск, Владимир Путин
Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

Путин: бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе "КОНАР" в Челябинске.
"Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что они после того, как эта страница в жизни будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Программа ранней профподготовки должна охватить все школы, заявил Путин
Вчера, 15:23
Он подчеркнул, что работа по повышению профподготовки и по профориентации будет продолжена.
"Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумами и лицеями. И, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Людям рабочих специальностей нужна качественная подготовка, заявил Путин
Вчера, 15:25
 
ОбществоРоссияЧелябинскВладимир Путин
 
 
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