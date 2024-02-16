https://ria.ru/20240216/putin-1927809056.html

Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных - РИА Новости, 16.02.2024

Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных

Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:32

2024-02-16T15:32

2024-02-16T15:32

общество

россия

челябинск

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Бывшие заключенные должны иметь возможность профпереподготовки, чтобы развиваться в жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе "КОНАР" в Челябинске. "Даже из мест лишения свободы люди работают, не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить, и для них это тоже будущее, потому что они после того, как эта страница в жизни будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного", - сказал Путин. Он подчеркнул, что работа по повышению профподготовки и по профориентации будет продолжена. "Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумами и лицеями. И, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240216/profpodgotovka-1927806378.html

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россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, челябинск, владимир путин