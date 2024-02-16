https://ria.ru/20240216/putin-1927806904.html
Людям рабочих специальностей нужна качественная подготовка, заявил Путин
Людям рабочих специальностей нужна качественная подготовка, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Людям рабочих специальностей нужна качественная подготовка, заявил Путин
Люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:25
2024-02-16T15:25
2024-02-16T15:25
общество
россия
челябинск
владимир путин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе "КОНАР" в Челябинске. "Люди рабочих специальностей должны получать очень высокую подготовку. Здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать по всем направлениям", - сказал Путин. Он отметил, что залог успеха в том, чтобы высшие и средние учебные заведения, техникумы и лицеи в тесном контакте работали с производством. "Но мы давно, в течение нескольких лет этим занимаемся с нашими ведущими компаниями", - отметил Путин.
https://na.ria.ru/20231002/putin-1899845608.html
https://ria.ru/20231205/opk-1913792337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, челябинск, владимир путин
Общество, Россия, Челябинск, Владимир Путин
Людям рабочих специальностей нужна качественная подготовка, заявил Путин
Путин: люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, в том числе ученики колледжей и техникумов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе "КОНАР" в Челябинске.
"Люди рабочих специальностей должны получать очень высокую подготовку. Здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать по всем направлениям", - сказал Путин.
Путин отметил рост престижа рабочих специальностей на рынке труда
Он отметил, что залог успеха в том, чтобы высшие и средние учебные заведения, техникумы и лицеи в тесном контакте работали с производством.
"Но мы давно, в течение нескольких лет этим занимаемся с нашими ведущими компаниями", - отметил Путин.
На заводы ОПК Челябинской области с 2022 года устроились 40 тысяч человек