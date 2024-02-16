https://ria.ru/20240216/putin-1927805585.html

Путин оценил развитие робототехники в России

Путин оценил развитие робототехники в России - РИА Новости, 16.02.2024

Путин оценил развитие робототехники в России

Президент России Владимир Путин, говоря о развитии робототехники в России заявил, что в этой области, "к сожалению", есть над чем работать. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T15:21

2024-02-16T15:21

2024-02-16T15:47

россия

технологии

южная корея

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии робототехники в России заявил, что в этой области, "к сожалению", есть над чем работать."Вот с губернатором сейчас тоже обсуждали, в машине вместе ехали и говорили на эту тему. Он говорил, это известная тема, здесь, к сожалению, нам есть над чем работать, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих тысяча роботов, а у нас десять роботов на тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать", - сказал Путин в ходе общения с работниками завода "КОНАР".Глава государства отметил, что предприятие, расположенное в Челябинской области по производству российских роботов, планирует произвести в 2024 году 450 роботов и наращивать темпы производства, но это не единственная площадка в России, на которой производятся роботы.Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Челябинске, он посетил "Завод роботов" на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и индустриальный парк "Станкомаш" промышленной группы КОНАР (специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства).

https://ria.ru/20240125/videoigry-1923340491.html

https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html

россия

южная корея

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россия, технологии, южная корея, владимир путин