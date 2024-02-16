https://ria.ru/20240216/putin-1927746086.html
Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин
Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин
Агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:24
2024-02-16T11:24
2024-02-16T11:39
владимир путин
россия
москва
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства обратился к участникам международного форума "За свободу наций", который проходит в Москве по инициативе "Единой России"."Считаю вашу представительную встречу исключительно важной и актуальной инициативой. Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции", - говорится в обращении Путина, зачитанном на мероприятии.Президент РФ отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По словам Путина, Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений."И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважения законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество", - сказал глава российского государства.Он выразил надежду на то, что подобные встречи станут регулярными и будут способствовать выработке ответов на глобальные вызовы.
https://ria.ru/20240216/nato-1927741343.html
https://ria.ru/20240216/zapad-1927723324.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, единая россия
Владимир Путин, Россия, Москва, Единая Россия
Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин
Путин: мы видим агрессивные проявления неоколониализма в поведении Запада
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился к участникам международного форума "За свободу наций", который проходит в Москве по инициативе "Единой России".
В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ
"Считаю вашу представительную встречу исключительно важной и актуальной инициативой. Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции", - говорится в обращении Путина, зачитанном на мероприятии.
Президент РФ отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По словам Путина, Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений.
"И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважения законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество", - сказал глава российского государства.
Он выразил надежду на то, что подобные встречи станут регулярными и будут способствовать выработке ответов на глобальные вызовы.
Запад не смог нанести стратегическое поражение России, заявил Патрушев