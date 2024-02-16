https://ria.ru/20240216/putin-1927746086.html

Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин

Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Россия видит проявления неоколониализма в поведении Запада, заявил Путин

Агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:24

2024-02-16T11:24

2024-02-16T11:39

владимир путин

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москва

единая россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Агрессивные проявления неоколониализма наблюдаются сегодня в поведении коллективного Запада, в их попытках оказывать экономическое давление на другие страны, лишить их суверенитета и навязать чужие ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства обратился к участникам международного форума "За свободу наций", который проходит в Москве по инициативе "Единой России"."Считаю вашу представительную встречу исключительно важной и актуальной инициативой. Неоколониализм - позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции", - говорится в обращении Путина, зачитанном на мероприятии.Президент РФ отметил, что подобная политика стала одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества. По словам Путина, Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений."И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважения законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество", - сказал глава российского государства.Он выразил надежду на то, что подобные встречи станут регулярными и будут способствовать выработке ответов на глобальные вызовы.

https://ria.ru/20240216/nato-1927741343.html

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владимир путин, россия, москва, единая россия