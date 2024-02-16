https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.02.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 83% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:10

2024-02-16T10:10

2024-02-16T15:45

общество

владимир путин

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 83% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, шесть процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240215/vsm-1927685151.html

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общество, владимир путин, россия, фонд "общественное мнение"