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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.02.2024
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10:10 16.02.2024 (обновлено: 15:45 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/putin-1927733544.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 16.02.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 83% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:10
2024-02-16T15:45
общество
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 83% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, шесть процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, владимир путин, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Восемь из десяти (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 83% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, шесть процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ В. Путин
Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
15 февраля, 22:21
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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