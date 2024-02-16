https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

Путин сделал свой выбор для Америки

Путин сделал свой выбор для Америки - РИА Новости, 16.02.2024

Путин сделал свой выбор для Америки

Тема "российского вмешательства" в американские президентские выборы пока что не звучит в Америке — на контрасте с прошлыми годами, когда обсуждений "русского... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:04

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Тема "российского вмешательства" в американские президентские выборы пока что не звучит в Америке — на контрасте с прошлыми годами, когда обсуждений "русского следа" в победе Трампа в 2016-м хватило и на выборы 2020-го. Хотя, в отличие от двух последних выборов, когда вмешательство было мифическим, сейчас как раз можно говорить о реальном влиянии России на американские выборы. Причем это влияние абсолютно открытое — и речь идет даже не о влиянии на предвыборную борьбу темы "зачем США нужна война с Россией на Украине?". Нет, речь о позиции Владимира Путина по отношению к кандидатам в президенты США.Российский лидер свой выбор уже сделал и не стал уходить от ответа на вопрос "Для нас кто лучше: Байден или Трамп?". В предыдущем раунде поединка, состоявшемся в 2020 году, Путин отвечал на него обтекаемо, прибегая к формулировке: мы будем работать с тем, кого выберет американский народ. Ее же он использовал и сейчас, но перед этим сказал, что лучше Байден: "Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации".Удивительно? Ведь в этом же интервью Путин сказал, что позиция сегодняшней администрации США "в высшей степени вредна и ошибочна", о чем он говорил Байдену еще в 2021-м во время встречи в Женеве. А с тех пор отношения двух стран перешли в состояние опосредованной войны — с чего же Путину желать победы Байдену?Или он просто так не хочет победы непредсказуемого Трампа, что уж лучше будет понятный Байден? Конечно, нет: Путин просто троллит "вашингтонское болото" и лично Байдена. И подыгрывает Трампу, давая ему пас, который тот сразу же начинает разыгрывать.Выступая на митинге вскоре после появления путинского интервью, Трамп заявил, что на самом деле президент России Путин сделал ему "отличный комплимент": "Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент. Многие сказали: ой, это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо.Он не хочет иметь дел со мной, он хочет, чтобы был Байден, потому что ему тогда отдадут все, включая Украину. Это будет подарок. У него исполнится мечта: он завоюет Украину благодаря Байдену. Это сумасшествие. Единственный президент за последние пять лет, который ничего не дал России, — это Дональд Трамп. Байден отдаст ему Украину".То есть Трамп прекрасно понял посыл Путина: российский президент "выбрал" Байдена специально для того, чтобы Дональд мог в очередной раз обличить слабость старика Джо. То, что вся путинская комбинация шита белыми нитками, не означает, что она неэффективна — американская элита настолько сильно раскрутила маховик русофобии и путинофобии, что сама оказалась заложником демонизации Путина. Если наш президент "мистер зло" и "враг Америки", то любой американец должен понимать, что похвала из его уст равнозначна черной метке и если Путин хочет Байдена, значит, за него нельзя голосовать. Конечно, это работает не так прямолинейно, но все равно действует в отношении немалой части американской аудитории.Нужна ли Трампу такая помощь со стороны Путина? Он ведь и так по опросам все сильнее обходит Байдена. Но путинский выбор в пользу Байдена позволяет Трампу выбить из рук своих врагов один из их важнейших козырей — обвинения в том, что он выгоден и удобен русским (это не говоря уже о том, что они вообще помогли ему избраться в 2016-м). Теперь Трамп может отвечать тем же: "Смотрите, сам Путин сказал, что хочет Байдена, а про меня он так никогда не говорил. Так что это ваш Байден путинский, а не я".Все это лежит на поверхности и будет легко считано американскими элитами? Конечно, но целью Путина в данном случае является не "вашингтонское болото", а рядовой американский избиратель. Которому нет дела до контекста и подтекста — он слышит, что Путин выбрал Байдена, и ему этого достаточно. А в оставшиеся до выборов месяцы Трамп еще не раз напомнит американцам о путинском выборе в пользу слабака Байдена. Иногда простые комбинации оказываются самыми результативными — и пас Путина Трампу как раз из этого ряда.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927472810.html

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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аналитика, россия, америка, сша, владимир путин, джо байден, дональд трамп