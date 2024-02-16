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При обстреле ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 16.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/pushilin-1927863648.html
При обстреле ДНР пострадали четыре мирных жителя
При обстреле ДНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 16.02.2024
При обстреле ДНР пострадали четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ряда городов в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:49
2024-02-16T18:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
ясиноватая
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ряда городов в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в пятницу в результате обстрела донецкой шахты "Лидиевка" погибла сотрудница угольного предприятия. "Всего противник совершил 12 обстрелов, выпустив по мирным городам Республики 41 боеприпас. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - добавил Пушилин. Глава республики отметил, что украинские войска в пятницу открыли огонь по Донецку, Горловке и Ясиноватой, в результате чего получили повреждения десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240216/obstrel-1927840522.html
https://ria.ru/20240216/avdeevka-1927773237.html
донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Ясиноватая, Денис Пушилин
При обстреле ДНР пострадали четыре мирных жителя

Пушилин: четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ДНР

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов ряда городов в ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР напомнил, что в пятницу в результате обстрела донецкой шахты "Лидиевка" погибла сотрудница угольного предприятия.
"Всего противник совершил 12 обстрелов, выпустив по мирным городам Республики 41 боеприпас. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - добавил Пушилин.
Глава республики отметил, что украинские войска в пятницу открыли огонь по Донецку, Горловке и Ясиноватой, в результате чего получили повреждения десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЯсиноватаяДенис Пушилин
 
 
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