https://ria.ru/20240216/psb-1927864217.html

ПСБ и Институт ВЭБ провели исследование о "синей" экономике

ПСБ и Институт ВЭБ провели исследование о "синей" экономике - РИА Новости, 16.02.2024

ПСБ и Институт ВЭБ провели исследование о "синей" экономике

ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ представили исследование "Водные ресурсы: проблемы и решения", в котором анализируются глобальные тренды в... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:50

2024-02-16T18:50

2024-02-16T18:50

россия

псб (банк псб)

антон дроздов

андрей клепач

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ представили исследование "Водные ресурсы: проблемы и решения", в котором анализируются глобальные тренды в управлении водными ресурсами, российские и зарубежные практики по их устойчивому использованию, международный опыт финансирования "синих" проектов и корпоративные практики раскрытия информации в области водохозяйственной деятельности, сообщает банк. Результаты исследования были представлены в пятницу в рамках круглого стола "Есть ли будущее у "синей" экономики?". Как отметил на презентации заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, в России активно реализуются проекты экологического оздоровления водных объектов и сохранению уникальных водных систем в рамках нацпроектов. "Повысить эффективность их реализации позволит дополнительное внебюджетное финансирование и привлечение частных инвесторов с учетом масштабов страны и технологической сложности водных проектов. ПСБ уже активно участвует в финансировании "синих" проектов в различных отраслях экономики, в частности, в области коммунальной инфраструктуры, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, а также в проектах строительства очистных сооружений в Иркутской области и Забайкальском крае", - привел пример Дроздов. В исследовании также проанализировали размещение "синих" облигаций в разных странах мира с 2018 по 2022 год. Более половины из них – это "синие" облигации международных и национальных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития. Значительную долю "синих" облигаций составляли выпуски частных корпораций – судоходных фирм и компаний по производству морепродуктов. Доходы от эмиссии большей части "синих" облигаций были направлены на решение экологических проблем океана – управление отходами в портах, очистку сточных вод и сохранение биоразнообразия. Популярными направлениями инвестиций также стали устойчивое рыболовство и аквакультура, развитие возобновляемой энергетики морей и океанов, оффшорной ветроэнергетики, устойчивое судоходство и портовая инфраструктура, модернизация систем водоснабжения, развитие туристической индустрии. Как отмечалось в ходе круглого стола, в России разработка национальных стандартов "синей" экономики находится на начальной стадии. При этом направления, связанные с защитой и устойчивым управлением водными ресурсами, широко представлены в российской таксономии зеленых проектов. Первый водный проект уже прошел верификацию на соответствие зеленой таксономии. Речь идет об эмиссии зеленых облигаций ВЭБ.РФ общим объемом 50 миллиардов рублей, направленных на рефинансирование четырех проектов, в том числе проекта по модернизации и эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска. "Наша страна занимает одно из первых мест в мире по запасам пресной воды. Это огромное конкурентное преимущество в международном разделении труда. Мы все понимаем ценность того, что обладаем этим ресурсом. Поэтому загрязнение морей, рек, озер и других водоемов воспринимается обществом как одна из наиболее серьезных проблем, волнующая каждого россиянина. Вопросы рационального водопользования и водопотребления являются важной задачей государственной политики и требуют совместных усилий государства, бизнеса и населения", - приводятся в сообщении слова главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача. Участники круглого стола обсудили вопросы институционализации концепции "синей" экономики, разработки критериев "водных" проектов и внедрения их в действующую таксономию "зеленых" проектов. По итогам обсуждения были сформированы предложения по улучшению законодательных и нормативных правовых актов в сфере водоснабжения и водоотведения. Отдельно экспертное сообщество отметило значительный потенциал "синей" экономики России и возможности для международного сотрудничества в этой сфере, в частности, в рамках "синих" финансовых инструментов. Кроме того, представители бизнеса поддержали инициативу реализации крупных и малых водных проектов, подчеркнув, что пилотные проекты простимулируют регуляторные изменения, отметили в ПСБ.

https://ria.ru/20240216/zaschita-1927854873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), антон дроздов, андрей клепач, вэб.рф (вэб)