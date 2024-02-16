https://ria.ru/20240216/protsess-1927751265.html

Процесс по иску из-за "голой вечеринки" начнется 29 февраля

Процесс по иску из-за "голой вечеринки" начнется 29 февраля - РИА Новости, 16.02.2024

Процесс по иску из-за "голой вечеринки" начнется 29 февраля

Лефортовский суд Москвы 29 февраля проведет предварительные слушания по иску к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:50

2024-02-16T11:50

2024-02-16T11:50

происшествия

"голая вечеринка"

анастасия ивлеева

владимир евтушенков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 29 февраля проведет предварительные слушания по иску к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде. "По иску назначено предварительное судебное заседание на 29 февраля", - сказала собеседница агентства. В иске истец Анастасия Пак просит обязать Евтушенкова и Ивлееву перечислить по 1 миллиарду долларов в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а также в свою пользу - по 1 рублю с "Арт Центра" (владелец клуба "Мутабор") и компании МТС. Ранее в столичные суды поступили несколько схожих исков. Претензии к Ивлеевой суд отметал без рассмотрения, но иски к МТС - на 1 миллиард долларов (истец - адвокат Александр Трещев) и на 10 миллионов рублей (Олег Останин) - были приняты к производству. В МТС заявляли РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором". Однако Трещев утверждал в беседе с агентством, что компания участвовала в рекламной интеграции с блогерами, освещавшими вечеринку. Кроме того, ее посетил бывший вице-президент МТС Игорь Мишин. АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". Самый значительный актив холдинга - это контрольный пакет МТС.

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925769498.html

https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, "голая вечеринка", анастасия ивлеева, владимир евтушенков