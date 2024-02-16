В Прокопьевске пройдет шахтерский Сабантуй, заявил Цивилев
Цивилев: в Прокопьевске пройдет Международный шахтерский Сабантуй
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСабантуй
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 16 фев – РИА Новости. Международный шахтерский Сабантуй пройдет в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам заседания оргкомитета по проведению мероприятия.
В Кемерове прошло заседание оргкомитета по проведению IV Международного шахтерского Сабантуя. Представители правительства Кузбасса и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев обсудили программу, место и дату проведения "праздника плуга".
"Международный шахтерский Сабантуй пройдет 30 июня в Прокопьевске на территории Зенковского парка. Для Кузбасса это большая честь и ответственность. Мы уже трижды проводили этот праздник; в прошлом году совместили с федеральным Сабантуем, и в нем участвовало свыше 67 тысяч человек, а всего — более 100 тысяч. Таким образом мы сохраняем наши традиции и продолжаем показывать высокий уровень организации мероприятий, это подтверждают наши гости — делегации из разных субъектов России", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что Прокопьевск выбран столицей Международного шахтерского Сабантуя не случайно, в городе проживает самая представительная татаро-башкирская община Кузбасса. Здесь на предприятиях работают татарские династии шахтеров, основатели которых приехали в начале 30-х годов как спецпереселенцы на освоение угольных месторождений. В годы Великой Отечественной войны в Прокопьевске действовало 16 шахт. Город-труженик стал родиной 17 всесоюзных и 8 мировых рекордов угледобычи и скоростной проходки, один из которых остается непревзойденным до сих пор. В 2023 году указом президента страны Владимира Путина Прокопьевску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В следующем году "черная жемчужина Кузбасса" в третий раз станет областной столицей празднования Дня шахтера.
Со стороны Республики Татарстан ответственным организатором Сабантуя назначен город Лениногорск. Традиционно на праздник приедут делегации из разных регионов России и гости из зарубежья. Международный шахтерский Сабантуй направлен на сохранение духовных ценностей, национальных традиций, культуры и истории не только татарского народа, но и всех народов России.
Международный шахтерский Сабантуй пройдет на территории Кузбасса в четвертый раз. В 2023 году в праздничную программу вошло 160 культурных и спортивных мероприятий, основными стали конные скачки и большой концерт на Московской площади в Кемерове.
Во время Сабантуя в регионе было установлено три рекорда России. Так, в 2022 году зафиксирован самый массовый хоровод в национальных костюмах, который объединил более тысячи человек на Театральной площади Новокузнецка. В прошлом году команда шеф-поваров приготовила 200 литров шахтерского кулеша, также был установлен спортивный рекорд: 100 человек в течение 30 минут приняли участие в гиревом полумарафоне.