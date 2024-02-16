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В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов - РИА Новости, 16.02.2024
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов
Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:12
2024-02-16T17:12
2024-02-16T17:15
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости представитель военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, рейд провели с 14 по 16 февраля следователи военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону с сотрудниками полиции. "На территории гостиничного комплекса в н.п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области <…> выявлено три гражданина РФ (бывших мигрантов), не вставших на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а также 15 лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ", - сказал собеседник. Он добавил, что на нелегалов составили административные протоколы, а также инициировали процедуру выдворения за пределы РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов
Сотрудники СК обыскали подмосковную гостиницу, где проживали нелегалы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости представитель военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону.
По словам собеседника, рейд провели с 14 по 16 февраля следователи военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону с сотрудниками полиции.
"На территории гостиничного комплекса в н.п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области <…> выявлено три гражданина РФ (бывших мигрантов), не вставших на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а также 15 лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ", - сказал собеседник.
Он добавил, что на нелегалов составили административные протоколы, а также инициировали процедуру выдворения за пределы РФ.
В Петербурге прошли обыски в четырех хостелах с нелегалами