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В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов - РИА Новости, 16.02.2024
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17:12 16.02.2024 (обновлено: 17:15 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/proisshestviya-1927837880.html
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов - РИА Новости, 16.02.2024
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов
Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:12
2024-02-16T17:15
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости представитель военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, рейд провели с 14 по 16 февраля следователи военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону с сотрудниками полиции. "На территории гостиничного комплекса в н.п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области &lt;…&gt; выявлено три гражданина РФ (бывших мигрантов), не вставших на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а также 15 лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ", - сказал собеседник. Он добавил, что на нелегалов составили административные протоколы, а также инициировали процедуру выдворения за пределы РФ.
https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов

Сотрудники СК обыскали подмосковную гостиницу, где проживали нелегалы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости представитель военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону.
По словам собеседника, рейд провели с 14 по 16 февраля следователи военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону с сотрудниками полиции.
"На территории гостиничного комплекса в н.п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области <…> выявлено три гражданина РФ (бывших мигрантов), не вставших на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а также 15 лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ", - сказал собеседник.
Он добавил, что на нелегалов составили административные протоколы, а также инициировали процедуру выдворения за пределы РФ.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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