https://ria.ru/20240216/proisshestviya-1927837880.html

В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов

В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов - РИА Новости, 16.02.2024

В подмосковной гостинице выявили 15 нелегалов

Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:12

2024-02-16T17:12

2024-02-16T17:15

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силовики накрыли в Подмосковье гостиницу, где проживали нелегалы и граждане РФ - бывшие мигранты, 15 из которых теперь ждет выдворение, сообщил РИА Новости представитель военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону. По словам собеседника, рейд провели с 14 по 16 февраля следователи военного следственного отдела СК РФ по Одинцовскому гарнизону с сотрудниками полиции. "На территории гостиничного комплекса в н.п. Большие Вяземы Одинцовского городского округа Московской области <…> выявлено три гражданина РФ (бывших мигрантов), не вставших на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания, а также 15 лиц, нарушивших миграционное законодательство РФ", - сказал собеседник. Он добавил, что на нелегалов составили административные протоколы, а также инициировали процедуру выдворения за пределы РФ.

https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)