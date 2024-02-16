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Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 16.02.2024
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18:10 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/probki-1927857883.html
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 16.02.2024
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:10
2024-02-16T18:10
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером в пятницу наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-западе. Затруднения наблюдаются на Кремлевской, Космодамианской, Софийской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Сретенского бульвара, и на Тверском бульваре, на улице Тверская, Воздвиженка, Неглинная, Петровка, Мясницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на востоке, юго-западе, северо-западе.
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москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва)
Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером в пятницу наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-западе.
Затруднения наблюдаются на Кремлевской, Космодамианской, Софийской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Сретенского бульвара, и на Тверском бульваре, на улице Тверская, Воздвиженка, Неглинная, Петровка, Мясницкая.
Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на востоке, юго-западе, северо-западе.
Движение автомобилей по Садовому кольцу во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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МоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
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