https://ria.ru/20240216/probki-1927857883.html

Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве достигли восьми баллов - РИА Новости, 16.02.2024

Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:10

2024-02-16T18:10

2024-02-16T18:10

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером в пятницу наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-западе. Затруднения наблюдаются на Кремлевской, Космодамианской, Софийской, Москворецкой набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Покровского до Сретенского бульвара, и на Тверском бульваре, на улице Тверская, Воздвиженка, Неглинная, Петровка, Мясницкая. Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД - на востоке, юго-западе, северо-западе.

https://ria.ru/20240216/osadki-1927784896.html

москва

садовое кольцо (москва)

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москва, садовое кольцо (москва)