В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест
В Приморье отправили под арест воспитателя, применившего силу к ребенку
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитательница несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати.
В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку. Позже СУСК сообщило о задержании женщины, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Сегодня суд заключил обвиняемую под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.
В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Приморском крае".