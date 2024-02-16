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В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест - РИА Новости, 16.02.2024
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09:37 16.02.2024 (обновлено: 14:51 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/primore-1927727990.html
В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест
В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест - РИА Новости, 16.02.2024
В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест
Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:37
2024-02-16T14:51
происшествия
уссурийск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитательница несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку. Позже СУСК сообщило о задержании женщины, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Сегодня суд заключил обвиняемую под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Приморском крае".
https://ria.ru/20240215/detsad-1927545368.html
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происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест

В Приморье отправили под арест воспитателя, применившего силу к ребенку

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья.
Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитательница несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати.
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В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку. Позже СУСК сообщило о задержании женщины, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Сегодня суд заключил обвиняемую под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.
В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Приморском крае".
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