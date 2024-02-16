https://ria.ru/20240216/primore-1927727990.html

В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест

В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест - РИА Новости, 16.02.2024

В Приморье воспитателя, применившего силу к ребенку, отправили под арест

Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:37

2024-02-16T09:37

2024-02-16T14:51

происшествия

уссурийск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Воспитателя частного детского сада в Уссурийске, применившего грубую силу к трехлетнему ребенку, заключили под домашний арест, сообщает прокуратура Приморья. Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитательница несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку. Позже СУСК сообщило о задержании женщины, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Она также обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Сегодня суд заключил обвиняемую под домашний арест на 2 месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле надзорного ведомства.В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Приморском крае".

https://ria.ru/20240215/detsad-1927545368.html

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уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, россия