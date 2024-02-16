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Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты - РИА Новости, 16.02.2024
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17:31 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/predprinimateli-1927849609.html
Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты
Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты - РИА Новости, 16.02.2024
Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты
В 2023 году предприниматели провели в банке более 4,7 миллиона депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года, сообщил заместитель президента –... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:31
2024-02-16T17:31
калининград
денис бортников
втб
китай
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В 2023 году предприниматели провели в банке более 4,7 миллиона депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в ходе "Дня бизнеса" в Калининграде. Мероприятия прошло при поддержке правительства Калининградской области с участием ведущих предпринимателей региона. По словам спикера, предприниматели все активнее пользуются финансовыми инструментами для защиты средств от инфляции и получения дополнительного дохода. В 2023 году свободные средства размещали в депозиты более 100 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, что на треть больше, чем годом ранее. По оценкам банка, это почти каждый второй клиент на рынке срочного привлечения в сегменте СМБ. На фоне развития торговых отношений с Китаем продолжает расти популярность юаня. По данным ВТБ, число сделок по размещению средств в китайской валюте за 2023 год выросло более чем в 14 раз.
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калининград, денис бортников, втб, китай
Калининград, Денис Бортников, ВТБ, Китай

Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В 2023 году предприниматели провели в банке более 4,7 миллиона депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в ходе "Дня бизнеса" в Калининграде.
Мероприятия прошло при поддержке правительства Калининградской области с участием ведущих предпринимателей региона.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
ВТБ профинансирует стартапы для развития Калининградской области
Вчера, 15:54
По словам спикера, предприниматели все активнее пользуются финансовыми инструментами для защиты средств от инфляции и получения дополнительного дохода. В 2023 году свободные средства размещали в депозиты более 100 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, что на треть больше, чем годом ранее. По оценкам банка, это почти каждый второй клиент на рынке срочного привлечения в сегменте СМБ.
На фоне развития торговых отношений с Китаем продолжает расти популярность юаня. По данным ВТБ, число сделок по размещению средств в китайской валюте за 2023 год выросло более чем в 14 раз.
 
КалининградДенис БортниковВТБКитай
 
 
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