https://ria.ru/20240216/predprinimateli-1927849609.html

Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты

Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты - РИА Новости, 16.02.2024

Предприниматели в 1,5 раза увеличили спрос на депозиты

В 2023 году предприниматели провели в банке более 4,7 миллиона депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года, сообщил заместитель президента –... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:31

2024-02-16T17:31

2024-02-16T17:31

калининград

денис бортников

втб

китай

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В 2023 году предприниматели провели в банке более 4,7 миллиона депозитных сделок, что на 45% превышает результат 2022 года, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в ходе "Дня бизнеса" в Калининграде. Мероприятия прошло при поддержке правительства Калининградской области с участием ведущих предпринимателей региона. По словам спикера, предприниматели все активнее пользуются финансовыми инструментами для защиты средств от инфляции и получения дополнительного дохода. В 2023 году свободные средства размещали в депозиты более 100 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, что на треть больше, чем годом ранее. По оценкам банка, это почти каждый второй клиент на рынке срочного привлечения в сегменте СМБ. На фоне развития торговых отношений с Китаем продолжает расти популярность юаня. По данным ВТБ, число сделок по размещению средств в китайской валюте за 2023 год выросло более чем в 14 раз.

https://ria.ru/20240216/startapy-1927814048.html

калининград

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калининград, денис бортников, втб, китай