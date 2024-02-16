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Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске - РИА Новости, 16.02.2024
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03:40 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html
Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске - РИА Новости, 16.02.2024
Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
Ребенок, который пострадал 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице, на 24-летнюю мать малыша завели уголовное дело о причинении... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:40
2024-02-16T03:40
происшествия
благовещенск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев - РИА Новости. Ребенок, который пострадал 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице, на 24-летнюю мать малыша завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК Приамурья. Ранее в отношении этой женщины возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. По данным следователей, мать оставила 3-летнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Через некоторое время там произошел пожар. Ребенка в горящей комнате за диваном обнаружили сотрудники МЧС. Мальчика с тяжелыми ожогами доставили в больницу. "Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля. Следственным отделом по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы областного центра, подозреваемой в… причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Идет следствие. Отмечается, что уголовные дела в отношении матери погибшего ребенка объединены в одно.
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благовещенск
амурская область
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происшествия, благовещенск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

СК: умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске, заведено дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев - РИА Новости. Ребенок, который пострадал 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице, на 24-летнюю мать малыша завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК Приамурья.
Ранее в отношении этой женщины возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности.
По данным следователей, мать оставила 3-летнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Через некоторое время там произошел пожар. Ребенка в горящей комнате за диваном обнаружили сотрудники МЧС. Мальчика с тяжелыми ожогами доставили в больницу. "Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля. Следственным отделом по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы областного центра, подозреваемой в… причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Идет следствие. Отмечается, что уголовные дела в отношении матери погибшего ребенка объединены в одно.
Место пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл в республике Саха. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
При пожаре якутском селе Крест-Кытыл погибли двое детей
15 февраля, 08:14
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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