https://ria.ru/20240216/pozhar-1927702114.html

Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске - РИА Новости, 16.02.2024

Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

Ребенок, который пострадал 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице, на 24-летнюю мать малыша завели уголовное дело о причинении... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T03:40

2024-02-16T03:40

2024-02-16T03:40

происшествия

благовещенск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев - РИА Новости. Ребенок, который пострадал 3 февраля во время пожара в квартире в Благовещенске, умер в больнице, на 24-летнюю мать малыша завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК Приамурья. Ранее в отношении этой женщины возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. По данным следователей, мать оставила 3-летнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Через некоторое время там произошел пожар. Ребенка в горящей комнате за диваном обнаружили сотрудники МЧС. Мальчика с тяжелыми ожогами доставили в больницу. "Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля. Следственным отделом по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы областного центра, подозреваемой в… причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении. Идет следствие. Отмечается, что уголовные дела в отношении матери погибшего ребенка объединены в одно.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927481126.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)