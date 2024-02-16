Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/poteri-1927804957.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:17
2024-02-16T15:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. &quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника&quot;, - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240216/poteri-1927801701.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за неделю до 1060 военных

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника", - говорится в сводке министерства.

Также, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное ДНР и Приютное Запорожской области.
«
"Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала