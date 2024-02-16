https://ria.ru/20240216/poteri-1927804957.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:17
2024-02-16T15:17
2024-02-16T15:17
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и слаженными действиями отразили три атаки противника", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, российские войска нанесли поражение подразделениям 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240216/poteri-1927801701.html
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украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли за неделю до 1060 военных