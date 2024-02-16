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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 16.02.2024 (обновлено: 15:10 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/poteri-1927801701.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:06
2024-02-16T15:10
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, янтарный
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Янтарный
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли более 310 бойцов и один танк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Минобороны рассказало о сдавшихся в плен украинских военных
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЯнтарный
 
 
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