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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 16.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:06
2024-02-16T15:06
2024-02-16T15:10
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 310 военных, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, янтарный
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Янтарный
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
На Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли более 310 бойцов и один танк