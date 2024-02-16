https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927896129.html

Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы

Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы - РИА Новости, 16.02.2024

Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы

Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T23:48

2024-02-16T23:48

2024-02-16T23:48

происшествия

элиста

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале."Благополучно доставили бойца Росгвардии и мужчину 1986 года рождения, пострадавших 11 и 10 февраля на улице Родниковой и Клыкова города Элисты, в федеральные медицинские учреждения для получения высокотехнологичной помощи", - сообщил Сараев.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Минздрав региона информировал, что пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Затем региональное ГСУСК сообщило о ранении трех сотрудников Росгвардии в результате подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал устроивший взрыв мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20240211/elista-1926643230.html

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)