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Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы - РИА Новости, 16.02.2024
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23:48 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927896129.html
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы - РИА Новости, 16.02.2024
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:48
2024-02-16T23:48
происшествия
элиста
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале."Благополучно доставили бойца Росгвардии и мужчину 1986 года рождения, пострадавших 11 и 10 февраля на улице Родниковой и Клыкова города Элисты, в федеральные медицинские учреждения для получения высокотехнологичной помощи", - сообщил Сараев.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Минздрав региона информировал, что пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Затем региональное ГСУСК сообщило о ранении трех сотрудников Росгвардии в результате подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал устроивший взрыв мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы

Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы

© Фото из соцсетейВзрыв в жилом доме в Элисте
Взрыв в жилом доме в Элисте
© Фото из соцсетей
Взрыв в жилом доме в Элисте
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале.
«
"Благополучно доставили бойца Росгвардии и мужчину 1986 года рождения, пострадавших 11 и 10 февраля на улице Родниковой и Клыкова города Элисты, в федеральные медицинские учреждения для получения высокотехнологичной помощи", - сообщил Сараев.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Минздрав региона информировал, что пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет.
Затем региональное ГСУСК сообщило о ранении трех сотрудников Росгвардии в результате подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал устроивший взрыв мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
11 февраля, 02:42
 
ПроисшествияЭлистаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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