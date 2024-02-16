https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927896129.html
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы - РИА Новости, 16.02.2024
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:48
2024-02-16T23:48
2024-02-16T23:48
происшествия
элиста
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 16 фев - РИА Новости. Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные клиники, сообщил министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев в Telegram-канале."Благополучно доставили бойца Росгвардии и мужчину 1986 года рождения, пострадавших 11 и 10 февраля на улице Родниковой и Клыкова города Элисты, в федеральные медицинские учреждения для получения высокотехнологичной помощи", - сообщил Сараев.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. Минздрав региона информировал, что пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Затем региональное ГСУСК сообщило о ранении трех сотрудников Росгвардии в результате подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал устроивший взрыв мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20240211/elista-1926643230.html
элиста
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы
Двух пострадавших при взрывах в Элисте перевели в федеральные больницы