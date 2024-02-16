В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду
В Москву прибыл поезд с четырьмя пострадавшими при ударе по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Утром в пятницу он уточнил, что число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19.
На платформу Восточного вокзала в столице к поезду прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.