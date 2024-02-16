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В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду - РИА Новости, 16.02.2024
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08:12 16.02.2024 (обновлено: 08:17 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927713451.html
В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду
В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду - РИА Новости, 16.02.2024
В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду
Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:12
2024-02-16T08:17
москва
вооруженные силы украины
белгород
удар всу по тц в белгороде
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Утром в пятницу он уточнил, что число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19.На платформу Восточного вокзала в столице к поезду прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html
москва
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москва, вооруженные силы украины, белгород, удар всу по тц в белгороде, происшествия
Москва, Вооруженные силы Украины, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Происшествия
В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду

В Москву прибыл поезд с четырьмя пострадавшими при ударе по Белгороду

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Утром в пятницу он уточнил, что число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19.
На платформу Восточного вокзала в столице к поезду прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру
15 февраля, 23:50
 
МоскваВооруженные силы УкраиныБелгородУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеПроисшествия
 
 
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