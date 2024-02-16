https://ria.ru/20240216/postradavshie-1927713451.html

В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду

В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду - РИА Новости, 16.02.2024

В Москву доставили четырех пострадавших при ударе по Белгороду

Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:12

2024-02-16T08:12

2024-02-16T08:17

москва

вооруженные силы украины

белгород

удар всу по тц в белгороде

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Поезд с четырьмя пострадавшими при обстреле Белгорода украинскими войсками прибыл в Москву на Восточный вокзал, передает корреспондент РИА Новости.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что четыре пострадавших (два взрослых и два ребенка) отправлены на поезде в Москву. Утром в пятницу он уточнил, что число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19.На платформу Восточного вокзала в столице к поезду прибыли сотрудники медицины катастроф и транспортной полиции.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html

москва

белгород

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Варвара Скокшина

москва, вооруженные силы украины, белгород, удар всу по тц в белгороде, происшествия