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Посольство опровергло "шпионский" характер дела россиянина Вагина - РИА Новости, 16.02.2024
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07:35 16.02.2024 (обновлено: 10:17 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/posolstvo-1927711585.html
Посольство опровергло "шпионский" характер дела россиянина Вагина
Посольство опровергло "шпионский" характер дела россиянина Вагина - РИА Новости, 16.02.2024
Посольство опровергло "шпионский" характер дела россиянина Вагина
Посольство РФ в Колумбии опровергло заявления арестованного там россиянина Сергея Вагина о политическом характере его уголовного дела и заявило, что не нашло... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:35
2024-02-16T10:17
в мире
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МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Колумбии опровергло заявления арестованного там россиянина Сергея Вагина о политическом характере его уголовного дела и заявило, что не нашло подтверждений предполагаемой русофобии, с которой он столкнулся - его попаданию в фокус внимания правоохранительных органов способствовали противозаконные действия экономического характера, совершавшиеся в течение длительного времени. "Важно отметить, что вопреки заявлениям россиянина его дело не имеет никакой политической или шпионской, как об этом поначалу заявляли некоторые СМИ, подоплеки. Вместе с ним по этому же делу обвиняются три гражданина Колумбии, так что ссылки на русофобию со стороны подсудимого также не находят подтверждения", - говорится в сообщении дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости. Россиянин Сергей Вагин был задержан правоохранительными органами Колумбии 31 марта 2022 года и содержится сейчас под стражей в столичном пенитенциарном центре Ла-Пикота. Против Вагина возбуждено уголовное дело по трем статьям местного уголовного законодательства: преступный сговор, незаконные переводы денежных средств, а также неправомерное использование информационных компьютерных сетей. По данным колумбийского следствия, вместе с сообщниками он участвовал в создании и незаконной работе букмекерской конторы. "До задержания С.С. Вагин в течение нескольких лет находился на территории Колумбии незаконно, нарушил миграционное законодательство Колумбии и занимался трудовой деятельностью, не имея на это права... затягивание процесса во многом объясняется регулярными ходатайствами соотечественника о замене адвокатов (уже порядка десяти). Следующее заседание намечено на май 2024 года", - сказано в тексте комментария. В российском посольстве отметили, что на постоянной основе проводят мониторинг обстоятельств уголовного дела российского гражданина и следят за соблюдением его прав и условий содержания. За все время к подсудимому было совершено шесть консульских визитов, последний из которых состоялся 9 ноября 2023 года. В ходе этого визита Вагин сообщил, что после выхода на свободу возвращаться в Россию он не намерен и будет просить политического убежища в другой стране, название которой он не раскрыл. "Регулярные переводы С.С. Вагина в одиночную камеру объясняются его частыми нарушениями правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения и жалобами (в том числе коллективными) других заключенных на его поведение. При этом сам российский гражданин, постоянно жалующийся на предвзятое к себе отношение со стороны как сотрудников и руководства пенитенциарного учреждения, так и судебных инстанций, ни разу не подал в надзорные органы ни одной официальной жалобы несмотря на неоднократные рекомендации российских консульских сотрудников", - говорится в сообщении дипмиссии.
https://ria.ru/20240207/kanada-1925842498.html
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в мире, колумбия, россия
В мире, Колумбия, Россия
Посольство опровергло "шпионский" характер дела россиянина Вагина

Посольство России в Колумбии опровергло "шпионский" характер дела Сергея Вагина

© Amizade Brasil RussiaАрест россиянина Сергея Вагина в Колумбии
Арест россиянина Сергея Вагина в Колумбии
© Amizade Brasil Russia
Арест россиянина Сергея Вагина в Колумбии
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МЕХИКО, 16 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Колумбии опровергло заявления арестованного там россиянина Сергея Вагина о политическом характере его уголовного дела и заявило, что не нашло подтверждений предполагаемой русофобии, с которой он столкнулся - его попаданию в фокус внимания правоохранительных органов способствовали противозаконные действия экономического характера, совершавшиеся в течение длительного времени.
«
"Важно отметить, что вопреки заявлениям россиянина его дело не имеет никакой политической или шпионской, как об этом поначалу заявляли некоторые СМИ, подоплеки. Вместе с ним по этому же делу обвиняются три гражданина Колумбии, так что ссылки на русофобию со стороны подсудимого также не находят подтверждения", - говорится в сообщении дипмиссии в ответ на запрос РИА Новости.
Россиянин Сергей Вагин был задержан правоохранительными органами Колумбии 31 марта 2022 года и содержится сейчас под стражей в столичном пенитенциарном центре Ла-Пикота. Против Вагина возбуждено уголовное дело по трем статьям местного уголовного законодательства: преступный сговор, незаконные переводы денежных средств, а также неправомерное использование информационных компьютерных сетей. По данным колумбийского следствия, вместе с сообщниками он участвовал в создании и незаконной работе букмекерской конторы.
«
"До задержания С.С. Вагин в течение нескольких лет находился на территории Колумбии незаконно, нарушил миграционное законодательство Колумбии и занимался трудовой деятельностью, не имея на это права... затягивание процесса во многом объясняется регулярными ходатайствами соотечественника о замене адвокатов (уже порядка десяти). Следующее заседание намечено на май 2024 года", - сказано в тексте комментария.
В российском посольстве отметили, что на постоянной основе проводят мониторинг обстоятельств уголовного дела российского гражданина и следят за соблюдением его прав и условий содержания. За все время к подсудимому было совершено шесть консульских визитов, последний из которых состоялся 9 ноября 2023 года. В ходе этого визита Вагин сообщил, что после выхода на свободу возвращаться в Россию он не намерен и будет просить политического убежища в другой стране, название которой он не раскрыл.
"Регулярные переводы С.С. Вагина в одиночную камеру объясняются его частыми нарушениями правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения и жалобами (в том числе коллективными) других заключенных на его поведение. При этом сам российский гражданин, постоянно жалующийся на предвзятое к себе отношение со стороны как сотрудников и руководства пенитенциарного учреждения, так и судебных инстанций, ни разу не подал в надзорные органы ни одной официальной жалобы несмотря на неоднократные рекомендации российских консульских сотрудников", - говорится в сообщении дипмиссии.
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Посол в Канаде оценил риски инцидентов вблизи российских загранучреждений
7 февраля, 07:34
 
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