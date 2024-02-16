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США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024
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20:56 16.02.2024 (обновлено: 22:46 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pomosch-1927880831.html
США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден
США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024
США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден
Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину без одобренного конгрессом выделения средств, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:56
2024-02-16T22:46
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину без одобренного конгрессом выделения средств, заявил президент США Джо Байден.&quot;Нет&quot;, — ответил он на вопрос журналиста, есть ли возможность отправить Киеву боеприпасы без утверждения законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов в помощь Киеву.По словам Байдена, палате представителей нужно немедленно "вмешаться" в эту ситуацию, однако та ушла на каникулы на две недели.&quot;Они ушли (на каникулы. — Прим. ред.). На две недели! О чем они думают? Боже мой! Какая нелепица&quot;, — посетовал президент.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о поддержке Киева. В пятницу, 16 февраля, законодатели ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этой теме.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден

Байден: США не могут помочь Украине без одобрения конгрессом финансирования

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину без одобренного конгрессом выделения средств, заявил президент США Джо Байден.
«

"Нет", — ответил он на вопрос журналиста, есть ли возможность отправить Киеву боеприпасы без утверждения законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов в помощь Киеву.

Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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По словам Байдена, палате представителей нужно немедленно "вмешаться" в эту ситуацию, однако та ушла на каникулы на две недели.
«

"Они ушли (на каникулы. — Прим. ред.). На две недели! О чем они думают? Боже мой! Какая нелепица", — посетовал президент.

Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о поддержке Киева. В пятницу, 16 февраля, законодатели ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этой теме.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
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