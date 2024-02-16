https://ria.ru/20240216/pomosch-1927880831.html

США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден

США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден - РИА Новости, 16.02.2024

США не могут помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Байден

Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину без одобренного конгрессом выделения средств, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:56

2024-02-16T20:56

2024-02-16T22:46

в мире

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не могут поддерживать Украину без одобренного конгрессом выделения средств, заявил президент США Джо Байден."Нет", — ответил он на вопрос журналиста, есть ли возможность отправить Киеву боеприпасы без утверждения законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов в помощь Киеву.По словам Байдена, палате представителей нужно немедленно "вмешаться" в эту ситуацию, однако та ушла на каникулы на две недели."Они ушли (на каникулы. — Прим. ред.). На две недели! О чем они думают? Боже мой! Какая нелепица", — посетовал президент.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих Штатах.Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о поддержке Киева. В пятницу, 16 февраля, законодатели ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этой теме.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

https://ria.ru/20240216/ssha-1927788188.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина