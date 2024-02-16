https://ria.ru/20240216/pomosch-1927842910.html

Германия намерена предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется

Германия намерена предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется - РИА Новости, 16.02.2024

Германия намерена предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется

Германия намерена предоставлять Украине помощь так долго, как это потребуется, следует из опубликованного соглашения о сотрудничестве в области безопасности и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:21

2024-02-16T17:21

2024-02-16T17:21

в мире

украина

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нато

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германия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Германия намерена предоставлять Украине помощь так долго, как это потребуется, следует из опубликованного соглашения о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Федеративной Республикой Германией и Украиной. Украина и Германия в пятницу подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. "Германия намерена предоставлять Украине непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется, чтобы помочь Украине защитить себя, восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах, обеспечить свободное и демократическое будущее, позволить Украине продолжать предоставлять услуги своему народу и поддерживать функционирующую украинскую экономику…", - говорится в документе. В соглашении также говорится, что Германия вместе с партнерами продолжит участвовать в международных форматах для поддержки Украины, таких как контактная группа "Рамштайн", для координации помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240216/pomosch-1927822785.html

https://ria.ru/20240216/frg-1927832699.html

украина

россия

германия

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в мире, украина, сергей лавров, нато, россия, германия, владимир путин, такер карлсон