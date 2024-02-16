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Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/pomosch-1927822785.html
Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН
Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН - РИА Новости, 16.02.2024
Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН
Военная помощь от Германии Украине должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм, говорится РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:26
2024-02-16T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
нато
оон
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германия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военная помощь от Германии Украине должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм, говорится в соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между ФРГ и Украиной. "Участники признают, что военная поддержка, предоставленная Германией, будет использована только в соответствии с уставом ООН и при жестком соблюдении всех соответствующих обязательств для обоих участников согласно международным нормам", - говорится в тексте документа. Кроме того, Германия и Украина договорились о том, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи. В рамках военной помощи Запада Киеву может быть создана мониторинговая программа, отслеживающая ее использование, добавляется в документе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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в мире, украина, сергей лавров, нато, оон, владимир путин, германия, россия, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Владимир Путин, Германия, Россия, Такер Карлсон
Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН

Помощь ФРГ Украине должна использоваться по уставу ООН и международным нормам

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военная помощь от Германии Украине должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм, говорится в соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между ФРГ и Украиной.
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"Участники признают, что военная поддержка, предоставленная Германией, будет использована только в соответствии с уставом ООН и при жестком соблюдении всех соответствующих обязательств для обоих участников согласно международным нормам", - говорится в тексте документа.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц
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Кроме того, Германия и Украина договорились о том, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи.
В рамках военной помощи Запада Киеву может быть создана мониторинговая программа, отслеживающая ее использование, добавляется в документе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровНАТОООНВладимир ПутинГерманияРоссияТакер Карлсон
 
 
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