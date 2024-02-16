https://ria.ru/20240216/pomosch-1927822785.html

Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН

Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН - РИА Новости, 16.02.2024

Помощь ФРГ Украине должна использоваться согласно уставу ООН

Военная помощь от Германии Украине должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм, говорится РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:26

2024-02-16T16:26

2024-02-16T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей лавров

нато

оон

владимир путин

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927797504_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_66238d11744e7fa24603f1cafa35a150.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Военная помощь от Германии Украине должна использоваться только в соответствии с уставом ООН и при соблюдении всех соответствующих международных норм, говорится в соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между ФРГ и Украиной. "Участники признают, что военная поддержка, предоставленная Германией, будет использована только в соответствии с уставом ООН и при жестком соблюдении всех соответствующих обязательств для обоих участников согласно международным нормам", - говорится в тексте документа. Кроме того, Германия и Украина договорились о том, что не должно быть "незаконных утечек" поставленной Киеву от ФРГ помощи. В рамках военной помощи Запада Киеву может быть создана мониторинговая программа, отслеживающая ее использование, добавляется в документе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240216/paket-1927819635.html

https://ria.ru/20240216/mir-1927816479.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, нато, оон, владимир путин, германия, россия, такер карлсон