https://ria.ru/20240216/polsha-1927786297.html

Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции

Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции - РИА Новости, 16.02.2024

Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от ЕС увеличения помощи в связи с наплывом в страну сельхозпродукции с Украины. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:03

2024-02-16T14:03

2024-02-16T14:03

в мире

польша

дональд туск

украина

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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от ЕС увеличения помощи в связи с наплывом в страну сельхозпродукции с Украины. "Война не может стать поводом для ужасных потерь, которые в настоящее время несет польское сельское хозяйство. Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в отношении неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. При этом он заявил, что Польша в ситуации с украинским продовольствием ожидает помощи со стороны Европейского союза. "Мы в праве ожидать от наших европейских партнеров, от Европейского союза увеличения уровня помощи и защиты польского сельского хозяйства. Я буду в этом очень последователен", - сказал премьер. В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

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польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, дональд туск, украина