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Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции - РИА Новости, 16.02.2024
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14:03 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/polsha-1927786297.html
Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции
Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции - РИА Новости, 16.02.2024
Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции
Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от ЕС увеличения помощи в связи с наплывом в страну сельхозпродукции с Украины. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:03
2024-02-16T14:03
в мире
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от ЕС увеличения помощи в связи с наплывом в страну сельхозпродукции с Украины. "Война не может стать поводом для ужасных потерь, которые в настоящее время несет польское сельское хозяйство. Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в отношении неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. При этом он заявил, что Польша в ситуации с украинским продовольствием ожидает помощи со стороны Европейского союза. "Мы в праве ожидать от наших европейских партнеров, от Европейского союза увеличения уровня помощи и защиты польского сельского хозяйства. Я буду в этом очень последователен", - сказал премьер. В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240213/kontrol-1927169178.html
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в мире, польша, дональд туск, украина
В мире, Польша, Дональд Туск, Украина
Польша потребовала от ЕС увеличить помощь из-за украинской сельхозпродукции

Туск потребовал от ЕС увеличить помощь из-за наплыва сельхозпродукции с Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск требует от ЕС увеличения помощи в связи с наплывом в страну сельхозпродукции с Украины.
"Война не может стать поводом для ужасных потерь, которые в настоящее время несет польское сельское хозяйство. Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в отношении неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
При этом он заявил, что Польша в ситуации с украинским продовольствием ожидает помощи со стороны Европейского союза.
"Мы в праве ожидать от наших европейских партнеров, от Европейского союза увеличения уровня помощи и защиты польского сельского хозяйства. Я буду в этом очень последователен", - сказал премьер.
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В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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