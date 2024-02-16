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Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ - РИА Новости, 16.02.2024
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23:15 16.02.2024 (обновлено: 23:27 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/podderzhka-1927894499.html
Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ
Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ - РИА Новости, 16.02.2024
Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ
Германия испытывает "финансовые последствия" из-за поддержки Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает помощь... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:15
2024-02-16T23:27
в мире
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владимир зеленский
олаф шольц
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия испытывает "финансовые последствия" из-за поддержки Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает помощь Киеву правильной."В разговорах с гражданами меня всякий раз спрашивают - правильно ли, что мы так массивно поддерживаем Украину? И я вам говорю совершенно точно - да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия", - заявил Шольц в видеообращении, опубликованном в соцсетях правительства ФРГ.Шольц в очередной раз заявил, что последствия победы РФ в конфликте "стали бы намного дороже, чем поддержка Украины".Ранее Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств. В целом на текущий момент страна потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Киеву.В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский, он подписал с Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В документе содержатся обязательства о разносторонней поддержке Украины Германией.Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание новых договоренностей является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240214/putin-1927458581.html
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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, нато, g7, сергей лавров
В мире, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, НАТО, G7, Сергей Лавров
Шольц заявил о важности поддержки Украины, несмотря на трудности для ФРГ

Шольц: поддержка Украины важна, несмотря на то, что ФРГ испытывает трудности

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия испытывает "финансовые последствия" из-за поддержки Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув при этом, что по-прежнему считает помощь Киеву правильной.
«
"В разговорах с гражданами меня всякий раз спрашивают - правильно ли, что мы так массивно поддерживаем Украину? И я вам говорю совершенно точно - да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия", - заявил Шольц в видеообращении, опубликованном в соцсетях правительства ФРГ.
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Шольц в очередной раз заявил, что последствия победы РФ в конфликте "стали бы намного дороже, чем поддержка Украины".
Ранее Шольц сообщил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств. В целом на текущий момент страна потратила 28 миллиардов евро на уже переданную или обещанную помощь Киеву.
В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский, он подписал с Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В документе содержатся обязательства о разносторонней поддержке Украины Германией.
Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание новых договоренностей является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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