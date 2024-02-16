https://ria.ru/20240216/plennyy-1927707727.html
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76 - РИА Новости, 16.02.2024
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
Украинский военнопленный из полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов заявил РИА Новости, что после случая со сбитым ВСУ... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T06:08
2024-02-16T06:08
2024-02-16T06:08
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россия
белгородская область
украина
владимир путин
ил-76
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный из полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов заявил РИА Новости, что после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту опасается, что он, возвращаясь по обмену домой, может погибнуть от ракеты своих бывших сослуживцев. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. "Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно", - рассказал Тутов. Случившееся с бортом Ил-76 он также называет преступлением, за которое должны понести наказание ответственные за это люди. "Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошел факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то. Если это халатность, то я надеюсь, что кто-то понес за это наказание. А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление", - сказал пленный. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, белгородская область, украина, владимир путин, ил-76, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Владимир Путин, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Украинский пленный боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
Украинский пленный из "Азова" боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный из полка "Азов"* (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов заявил РИА Новости, что после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту опасается, что он, возвращаясь по обмену домой, может погибнуть от ракеты своих бывших сослуживцев.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
СМИ раскрыли распорядок дня солдат ВСУ в российском плену
"Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно", - рассказал Тутов.
Случившееся с бортом Ил-76 он также называет преступлением, за которое должны понести наказание ответственные за это люди.
"Когда они уже возвращались на Украину
к родным, произошел факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то. Если это халатность, то я надеюсь, что кто-то понес за это наказание. А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление", - сказал пленный.
По словам президента РФ Владимира Путина
, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом
. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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