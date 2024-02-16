https://ria.ru/20240216/plen-1927701950.html

СМИ раскрыли распорядок дня солдат ВСУ в российском плену

СМИ раскрыли распорядок дня солдат ВСУ в российском плену - РИА Новости, 16.02.2024

СМИ раскрыли распорядок дня солдат ВСУ в российском плену

Распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ, предусматривает полноценный сон, две прогулки и трехразовое питание, следует из... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T03:38

2024-02-16T03:38

2024-02-16T10:39

специальная военная операция на украине

украина

виктор мураховский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ, предусматривает полноценный сон, две прогулки и трехразовое питание, следует из публикации журнала "Арсенал Отечества".Согласно данным издания, для военнопленных украинской армии установлен армейский распорядок, включающий следующие периоды: с 6:00 до 6:10 — подъем, заправка коек; с 6:10 до 7:00 — туалет; с 7:00 до 8:00 — завтрак; с 8:00 до 9:00 – утренний осмотр (проверка); с 9:00 до 12:00 — прогулка; с 12:00 до 13:00 — обеденный перерыв; с 13:00 до 19:00 — прогулка; с 18:00 до 19:00 — вечерний осмотр (проверка); с 19:00 до 20:00 — ужин; с 21:30 до 22:00 — подготовка ко сну; с 22:00 до 6:00 — непрерывный восьмичасовой сон.При этом, как пояснил РИА Новости главный редактор "Арсенала Отечества", военный аналитик Виктор Мураховский, "под прогулкой в данном случае понимается фактически свободное время, и ни к каким работам украинские военнопленные не привлекаются, таким образом, распорядок дня пленных в России практически ничем не отличается от распорядка дома отдыха".Кроме того, отметил Мураховский, "военнопленных ВСУ не принуждают к даче публичных интервью "на камеру", все публикуемые российской стороной беседы с пленными проводятся исключительно с их собственного согласия".Он также напомнил, что попавшие в плен раненые украинские военнослужащие получают квалифицированную медицинскую помощь, над ними никто не издевается, их не избивают, дают воду и еду, оставляют сигареты. Российская сторона обеспечивает пленным возможность связаться с родственниками на Украине.Как отмечает главред журнала, такой гуманный подход к содержанию военнопленных в России резко контрастирует с "цивилизованным" отношением киевского режима к российским военнопленным, которые в результате стараются в основном в плен не попадать."Всем известны факты пыток и издевательств над российскими пленными на Украине, их избивают, ранят или убивают. Условия содержания российских пленных не отличаются от условий худшей тюрьмы. Медпомощь если и есть, то оставляет желать лучшего", — отметил аналитик.Он добавил, что также россиян силой заставляют давать интервью с заранее заготовленными тезисами, а за согласие разрешают связаться с родственниками. "Другой вариант воздействия — принуждение подписать на камеру протокол о сотрудничестве, чтобы создать прецедент из судебного преследования на территории России", — сказал Мураховский.

https://ria.ru/20240214/plennye-1927344322.html

https://ria.ru/20240212/il-76-1926910201.html

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украина, виктор мураховский, вооруженные силы украины, россия