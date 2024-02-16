https://ria.ru/20240216/peterburg-1927724210.html

Жителей Петербурга предупредили о ледяном дожде

Жителей Петербурга предупредили о ледяном дожде - РИА Новости, 16.02.2024

Жителей Петербурга предупредили о ледяном дожде

Ледяные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в пятницу вечером, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:30

2024-02-16T09:30

2024-02-16T09:30

санкт-петербург

михаил леус

александр колесов

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Ледяные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в пятницу вечером, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня Северная столица останется под влиянием передней части циклонического вихря. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, более заметный в вечерние часы. Поздним вечером возможны ледяные дожди и гололедные явления", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил синоптик, температура составит минус 2-4 градуса, скорость ветра в пятницу не будет превышать 9 метров в секунду. При этом в субботу в городе может потеплеть до плюс 4 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь. Как отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в субботу возможен рекорд по объему выпавших осадков. "До рекорда температуры не дотянем, хотя и будет завтра днем очень тепло, но вот максимум осадков, скорее всего, будет перекрыт, уж очень много их несет приближающийся циклон", - добавил он.

https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, михаил леус, александр колесов, погода