https://ria.ru/20240216/pereprava-1927716877.html

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра - РИА Новости, 16.02.2024

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:06

2024-02-16T09:06

2024-02-16T09:06

николай лукашенко

республика крым

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884660327_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_78fa260d88f8d5e888122ec6da9ee232.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "В связи с сильным порывистым ветром до 20 м/с, работа Керченской паромной переправы приостановлена", - написал Лукашенко. Переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.

https://ria.ru/20240205/sochi-1925437538.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай лукашенко, республика крым, общество