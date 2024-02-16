https://ria.ru/20240216/pereprava-1927716877.html
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра - РИА Новости, 16.02.2024
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:06
2024-02-16T09:06
2024-02-16T09:06
николай лукашенко
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "В связи с сильным порывистым ветром до 20 м/с, работа Керченской паромной переправы приостановлена", - написал Лукашенко. Переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь доставляющих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.
https://ria.ru/20240205/sochi-1925437538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай лукашенко, республика крым, общество
Николай Лукашенко, Республика Крым, Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ветра до 20 м/с