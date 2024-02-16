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"В этом году": в Германии раскрыли, что скоро ожидает Украину - РИА Новости, 16.02.2024
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15:55 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html
"В этом году": в Германии раскрыли, что скоро ожидает Украину
"В этом году": в Германии раскрыли, что скоро ожидает Украину - РИА Новости, 16.02.2024
"В этом году": в Германии раскрыли, что скоро ожидает Украину
ВСУ находятся в критическом положении, поэтому Украине необходимо начать переговоры как можно скорее, пока страна не потеряла последние шансы на хотя бы... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:55
2024-02-16T15:55
в мире
украина
россия
москва
вооруженные силы украины
focus
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ВСУ находятся в критическом положении, поэтому Украине необходимо начать переговоры как можно скорее, пока страна не потеряла последние шансы на хотя бы какой-то положительный исход, пишет эксперт Герхард Манготт в статье для немецкого издания Focus."Можно ожидать того, что в этом году переговорные позиции Украины ухудшатся. По этой причине вопрос начала переговоров о прекращении огня следовало бы срочно рассмотреть", — отметил он.Манготт подчеркнул, что без западной помощи, украинской армии не удастся удержать текущую линию фронта. Кроме того, добавил он, российская армия берет под контроль все новые позиции. Так, привел он пример, армия России активно наступает на Купянском направлении."За последнее время российская сторона добилась &lt;…&gt; военного превосходства", — заключил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240216/drony-1927773908.html
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в мире, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, focus
В мире, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Focus
"В этом году": в Германии раскрыли, что скоро ожидает Украину

Focus: Украина скоро лишится последних шансов на положительный исход переговоров

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев РИА Новости. ВСУ находятся в критическом положении, поэтому Украине необходимо начать переговоры как можно скорее, пока страна не потеряла последние шансы на хотя бы какой-то положительный исход, пишет эксперт Герхард Манготт в статье для немецкого издания Focus.
"Можно ожидать того, что в этом году переговорные позиции Украины ухудшатся. По этой причине вопрос начала переговоров о прекращении огня следовало бы срочно рассмотреть", — отметил он.
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Манготт подчеркнул, что без западной помощи, украинской армии не удастся удержать текущую линию фронта. Кроме того, добавил он, российская армия берет под контроль все новые позиции. Так, привел он пример, армия России активно наступает на Купянском направлении.
"За последнее время российская сторона добилась <…> военного превосходства", — заключил эксперт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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