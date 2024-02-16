https://ria.ru/20240216/pelevin-1927867738.html

Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов

Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов - РИА Новости, 16.02.2024

Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов

Философская премия будет впервые присуждена 17 февраля на проходящем в Москве Первом евразийском философском конгрессе, в разных номинациях ее могут получить... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:07

2024-02-16T19:07

2024-02-16T19:07

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Философская премия будет впервые присуждена 17 февраля на проходящем в Москве Первом евразийском философском конгрессе, в разных номинациях ее могут получить писатель Виктор Пелевин, скульптор Даши Намдаков, переводы Платона и Хайдеггера, исследование философского климата наполеоновской эпохи и другие выдающиеся труды, сообщили РИА Новости организаторы конгресса.Философская премия, рассказали РИА Новости организаторы, включит десять номинаций. Номинация “За вклад в философию” присуждается по результатам многолетней работы и жизненного пути российскому или иностранному ученому за выдающиеся заслуги в философии, в пропаганде философского знания, за создание школы учеников или целого направления в философии. В номинации “Лучшая российская философская книга” участвуют книги исследователей из России в любой отрасли философского знания, изданные за последние 5 лет.Премия в номинации “За работу по истории русской философии” присуждается российскому или иностранному ученому за лучшую работу в этой области за последние 5 лет, “За работы в области философской компаративистики” – за лучшую работу в тот же срок в области исследования восточной философии и философии стран Глобального Юга.Деятели искусства из России и других стран – писатели, поэты, режиссеры фотографы и другие, чье творчество будет сочтено экспертами “в высокой степени философским”, – номинируются на премию “За философию в искусстве”. Номинация “За проекты в области философии” присуждается за реализацию российских значимых проектов в области философии, служащих ее продвижению и развитию: форумов, конференций, конгрессов, издание профильных журналов, порталов, документальных фильмов и других.Лучшие российские или зарубежные исследования последних 5 лет в области этики и традиционных ценностей оцениваются в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.Также премии присуждаются за российские и зарубежные работы в области философской футурологии, переводы зарубежных философских трудов (в первую очередь – классических), и за лучшую учебно-методическую работу последних 5 лет.Согласно, предоставленному РИА Новости организаторами короткому списку, который оценят эксперты конгресса, премию в области философии в искусстве могут получить известный российский композитор Владимир Мартынов – за композиторскую деятельность и исследования на стыке музыки, музыковедения и философии, скульптор и график Даши Намдаков – за серию скульптурных образов, обобщающих космос российской Азии, метафизику культуры народов Сибири и Дальнего Востока России, и писатель и эссеист Виктор Пелевин – за философию в литературе.В номинации “Лучшая российская философская книга” выдвинуты работы “Дэвид Юм и загадки его философии” Вадима Васильева, “Наполеон и философия” Артёма Кротова, “Логика смысла как философия сознания: приглашение к размышлению” Андрея Смирнова и “Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм” Дмитрия Кралечкина.За вклад в философию номинированы главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав Лекторский, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев и заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Маслин. За работу по истории русской философии – книги “Положение мертвых. Ревизионистская история “русского космизма” Владимлава Софронова, энциклопедия “Русская философия” под редакцией Михаила Маслина и “Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф” Рустема Вахитова.За работы в области философской компаративистики на премию выдвинуты работы “Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы” Мариэтты Степанянц, “Всечеловеческое vs. Общечеловеческое” Андрея Смирнова, “Индийские философы о природе восприятия: Дигнага и его оппоненты. Тексты и исследования” Виктории Лысенко и “Хайдеггер как пионер межкультурной философии” Анатолия Колесникова.Программа Алексея Козырева “Философские ночи” на радио “Вера”, журнал “Логос” и его главный редактор Валериан Анашвили, просветительский цикл Дома Лосева иподкаст “Неискусственный интеллект” (редакторы и ведущие: Васильев В. В., Волков Д., Кузнецов А. В.) поборются в номинации проектов в области философии.“Философия практического разума: агатологический проект” Владимира Шохина, “Этика под ключ” Александра Секацкого и “Этика и культура. Статьи, заметки, выступления, интервью” Абдусалама Гусейнова внесены в короткий список в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.За работу в области философской футурологии “Производство будущего: мир двойного двоеточия” Александра Фёдорова, “Мифология века НТР: утопии, мифы, надежды и реальность новейших направлений науки. От Франкенштейна и эликсира бессмертия до “биокиборгов” и “постчеловека” под редакцией Г.Л. Белкиной, “Пост-оптимальный социум. На пути к интеллектуальной революции” Аркадия Неделя.Премию за лучший перевод зарубежного философского труда Алексей Григорьев (“Размыщления. Черные тетради” Мартина Хайдеггера), Роман Светлов (“Политик” Платона), Марина Кедрова (“Философия современного искусства” Герберта Рида), и Александр Перцев (“Божественная комедия” Данте” Романо Гвардини).За лучшую учебно-методическую работу номинированы “Введение в историю культуры” под редакцией А.А.Кротова, “История арабо-мусульманской философии: Учебник и Антология” под редакцией А.В. Смирнова и “История философии. От философии Древнего Востока до философии XXI века” под редакцией В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д.В. Бугая.Первый Евразийский философский конгресс, который пройдет в Москве 16 и 17 февраля, примет докладчиков из России и еще 11 стран мира, на нем прозвучит более 30 докладов, посвященных темам диалога и столкновения цивилизаций, месту в ней философской мысли России, глобальных юга и востока, осмыслению новых технологий и конфликту неолиберальной этики с традиционными ценностями. Он организован при содействии Президентского Фонда поддержки культурных инициатив, с его же помощью учреждена Философская премия. Её торжественное вручение состоится в субботу, 17 февраля, в 17:00 в Конгресс-центре Центра международной торговли.

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https://ria.ru/20240216/filosofskiy-1927852175.html

https://ria.ru/20221117/filosofskiy-1832305095.html

https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, азия, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, центр международной торговли, религия