https://ria.ru/20240216/pelevin-1927867738.html
Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов
Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов - РИА Новости, 16.02.2024
Пелевина выдвинули на премию Евразийского конгресса философов
Философская премия будет впервые присуждена 17 февраля на проходящем в Москве Первом евразийском философском конгрессе, в разных номинациях ее могут получить... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:07
2024-02-16T19:07
2024-02-16T19:07
религия
россия
москва
азия
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
центр международной торговли
религия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Философская премия будет впервые присуждена 17 февраля на проходящем в Москве Первом евразийском философском конгрессе, в разных номинациях ее могут получить писатель Виктор Пелевин, скульптор Даши Намдаков, переводы Платона и Хайдеггера, исследование философского климата наполеоновской эпохи и другие выдающиеся труды, сообщили РИА Новости организаторы конгресса.Философская премия, рассказали РИА Новости организаторы, включит десять номинаций. Номинация “За вклад в философию” присуждается по результатам многолетней работы и жизненного пути российскому или иностранному ученому за выдающиеся заслуги в философии, в пропаганде философского знания, за создание школы учеников или целого направления в философии. В номинации “Лучшая российская философская книга” участвуют книги исследователей из России в любой отрасли философского знания, изданные за последние 5 лет.Премия в номинации “За работу по истории русской философии” присуждается российскому или иностранному ученому за лучшую работу в этой области за последние 5 лет, “За работы в области философской компаративистики” – за лучшую работу в тот же срок в области исследования восточной философии и философии стран Глобального Юга.Деятели искусства из России и других стран – писатели, поэты, режиссеры фотографы и другие, чье творчество будет сочтено экспертами “в высокой степени философским”, – номинируются на премию “За философию в искусстве”. Номинация “За проекты в области философии” присуждается за реализацию российских значимых проектов в области философии, служащих ее продвижению и развитию: форумов, конференций, конгрессов, издание профильных журналов, порталов, документальных фильмов и других.Лучшие российские или зарубежные исследования последних 5 лет в области этики и традиционных ценностей оцениваются в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.Также премии присуждаются за российские и зарубежные работы в области философской футурологии, переводы зарубежных философских трудов (в первую очередь – классических), и за лучшую учебно-методическую работу последних 5 лет.Согласно, предоставленному РИА Новости организаторами короткому списку, который оценят эксперты конгресса, премию в области философии в искусстве могут получить известный российский композитор Владимир Мартынов – за композиторскую деятельность и исследования на стыке музыки, музыковедения и философии, скульптор и график Даши Намдаков – за серию скульптурных образов, обобщающих космос российской Азии, метафизику культуры народов Сибири и Дальнего Востока России, и писатель и эссеист Виктор Пелевин – за философию в литературе.В номинации “Лучшая российская философская книга” выдвинуты работы “Дэвид Юм и загадки его философии” Вадима Васильева, “Наполеон и философия” Артёма Кротова, “Логика смысла как философия сознания: приглашение к размышлению” Андрея Смирнова и “Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм” Дмитрия Кралечкина.За вклад в философию номинированы главный научный сотрудник Института философии РАН Владислав Лекторский, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев и заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Маслин. За работу по истории русской философии – книги “Положение мертвых. Ревизионистская история “русского космизма” Владимлава Софронова, энциклопедия “Русская философия” под редакцией Михаила Маслина и “Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф” Рустема Вахитова.За работы в области философской компаративистики на премию выдвинуты работы “Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы” Мариэтты Степанянц, “Всечеловеческое vs. Общечеловеческое” Андрея Смирнова, “Индийские философы о природе восприятия: Дигнага и его оппоненты. Тексты и исследования” Виктории Лысенко и “Хайдеггер как пионер межкультурной философии” Анатолия Колесникова.Программа Алексея Козырева “Философские ночи” на радио “Вера”, журнал “Логос” и его главный редактор Валериан Анашвили, просветительский цикл Дома Лосева иподкаст “Неискусственный интеллект” (редакторы и ведущие: Васильев В. В., Волков Д., Кузнецов А. В.) поборются в номинации проектов в области философии.“Философия практического разума: агатологический проект” Владимира Шохина, “Этика под ключ” Александра Секацкого и “Этика и культура. Статьи, заметки, выступления, интервью” Абдусалама Гусейнова внесены в короткий список в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.За работу в области философской футурологии “Производство будущего: мир двойного двоеточия” Александра Фёдорова, “Мифология века НТР: утопии, мифы, надежды и реальность новейших направлений науки. От Франкенштейна и эликсира бессмертия до “биокиборгов” и “постчеловека” под редакцией Г.Л. Белкиной, “Пост-оптимальный социум. На пути к интеллектуальной революции” Аркадия Неделя.Премию за лучший перевод зарубежного философского труда Алексей Григорьев (“Размыщления. Черные тетради” Мартина Хайдеггера), Роман Светлов (“Политик” Платона), Марина Кедрова (“Философия современного искусства” Герберта Рида), и Александр Перцев (“Божественная комедия” Данте” Романо Гвардини).За лучшую учебно-методическую работу номинированы “Введение в историю культуры” под редакцией А.А.Кротова, “История арабо-мусульманской философии: Учебник и Антология” под редакцией А.В. Смирнова и “История философии. От философии Древнего Востока до философии XXI века” под редакцией В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д.В. Бугая.Первый Евразийский философский конгресс, который пройдет в Москве 16 и 17 февраля, примет докладчиков из России и еще 11 стран мира, на нем прозвучит более 30 докладов, посвященных темам диалога и столкновения цивилизаций, месту в ней философской мысли России, глобальных юга и востока, осмыслению новых технологий и конфликту неолиберальной этики с традиционными ценностями. Он организован при содействии Президентского Фонда поддержки культурных инициатив, с его же помощью учреждена Философская премия. Её торжественное вручение состоится в субботу, 17 февраля, в 17:00 в Конгресс-центре Центра международной торговли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, азия, российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, центр международной торговли, религия
Религия, Россия, Москва, Азия, Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Центр международной торговли, Религия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Философская премия будет впервые присуждена 17 февраля на проходящем в Москве Первом евразийском философском конгрессе, в разных номинациях ее могут получить писатель Виктор Пелевин, скульптор Даши Намдаков, переводы Платона и Хайдеггера, исследование философского климата наполеоновской эпохи и другие выдающиеся труды, сообщили РИА Новости организаторы конгресса.
Философская премия, рассказали РИА Новости организаторы, включит десять номинаций. Номинация “За вклад в философию” присуждается по результатам многолетней работы и жизненного пути российскому или иностранному ученому за выдающиеся заслуги в философии, в пропаганде философского знания, за создание школы учеников или целого направления в философии. В номинации “Лучшая российская философская книга” участвуют книги исследователей из России
в любой отрасли философского знания, изданные за последние 5 лет.
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Премия в номинации “За работу по истории русской философии” присуждается российскому или иностранному ученому за лучшую работу в этой области за последние 5 лет, “За работы в области философской компаративистики” – за лучшую работу в тот же срок в области исследования восточной философии и философии стран Глобального Юга.
Деятели искусства из России и других стран – писатели, поэты, режиссеры фотографы и другие, чье творчество будет сочтено экспертами “в высокой степени философским”, – номинируются на премию “За философию в искусстве”. Номинация “За проекты в области философии” присуждается за реализацию российских значимых проектов в области философии, служащих ее продвижению и развитию: форумов, конференций, конгрессов, издание профильных журналов, порталов, документальных фильмов и других.
Лучшие российские или зарубежные исследования последних 5 лет в области этики и традиционных ценностей оцениваются в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.
Также премии присуждаются за российские и зарубежные работы в области философской футурологии, переводы зарубежных философских трудов (в первую очередь – классических), и за лучшую учебно-методическую работу последних 5 лет.
Первый евразийский философский конгресс проходит в Москве
Согласно, предоставленному РИА Новости организаторами короткому списку, который оценят эксперты конгресса, премию в области философии в искусстве могут получить известный российский композитор Владимир Мартынов – за композиторскую деятельность и исследования на стыке музыки, музыковедения и философии, скульптор и график Даши Намдаков – за серию скульптурных образов, обобщающих космос российской Азии
, метафизику культуры народов Сибири и Дальнего Востока
России, и писатель и эссеист Виктор Пелевин – за философию в литературе.
В номинации “Лучшая российская философская книга” выдвинуты работы “Дэвид Юм и загадки его философии” Вадима Васильева, “Наполеон и философия” Артёма Кротова, “Логика смысла как философия сознания: приглашение к размышлению” Андрея Смирнова и “Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм” Дмитрия Кралечкина.
За вклад в философию номинированы главный научный сотрудник Института философии РАН
Владислав Лекторский, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев и заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Михаил Маслин. За работу по истории русской философии – книги “Положение мертвых. Ревизионистская история “русского космизма” Владимлава Софронова, энциклопедия “Русская философия” под редакцией Михаила Маслина и “Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф” Рустема Вахитова.
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За работы в области философской компаративистики на премию выдвинуты работы “Межкультурная философия: истоки, методология, проблематика, перспективы” Мариэтты Степанянц, “Всечеловеческое vs. Общечеловеческое” Андрея Смирнова, “Индийские философы о природе восприятия: Дигнага и его оппоненты. Тексты и исследования” Виктории Лысенко и “Хайдеггер как пионер межкультурной философии” Анатолия Колесникова.
Программа Алексея Козырева “Философские ночи” на радио “Вера”, журнал “Логос” и его главный редактор Валериан Анашвили, просветительский цикл Дома Лосева и
подкаст “Неискусственный интеллект” (редакторы и ведущие: Васильев В. В., Волков Д., Кузнецов А. В.) поборются в номинации проектов в области философии.
“Философия практического разума: агатологический проект” Владимира Шохина, “Этика под ключ” Александра Секацкого и “Этика и культура. Статьи, заметки, выступления, интервью” Абдусалама Гусейнова внесены в короткий список в номинации “За исследование в области этики и традиционных ценностей”.
За работу в области философской футурологии “Производство будущего: мир двойного двоеточия” Александра Фёдорова, “Мифология века НТР: утопии, мифы, надежды и реальность новейших направлений науки. От Франкенштейна и эликсира бессмертия до “биокиборгов” и “постчеловека” под редакцией Г.Л. Белкиной, “Пост-оптимальный социум. На пути к интеллектуальной революции” Аркадия Неделя.
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Премию за лучший перевод зарубежного философского труда Алексей Григорьев (“Размыщления. Черные тетради” Мартина Хайдеггера), Роман Светлов (“Политик” Платона), Марина Кедрова (“Философия современного искусства” Герберта Рида), и Александр Перцев (“Божественная комедия” Данте” Романо Гвардини).
За лучшую учебно-методическую работу номинированы “Введение в историю культуры” под редакцией А.А.Кротова, “История арабо-мусульманской философии: Учебник и Антология” под редакцией А.В. Смирнова и “История философии. От философии Древнего Востока до философии XXI века” под редакцией В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д.В. Бугая.
Первый Евразийский философский конгресс, который пройдет в Москве 16 и 17 февраля, примет докладчиков из России и еще 11 стран мира, на нем прозвучит более 30 докладов, посвященных темам диалога и столкновения цивилизаций, месту в ней философской мысли России, глобальных юга и востока, осмыслению новых технологий и конфликту неолиберальной этики с традиционными ценностями. Он организован при содействии Президентского Фонда поддержки культурных инициатив, с его же помощью учреждена Философская премия. Её торжественное вручение состоится в субботу, 17 февраля, в 17:00 в Конгресс-центре Центра международной торговли
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