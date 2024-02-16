Патрушев заявил об изменениях в наркотрафике на афганском направлении
Патрушев заявил об изменениях в наркотрафике на афганском направлении
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Наркотики опийной группы афганского производства начнут в краткосрочной перспективе контрабандно поступать из старых запасов в страны Центральной Азии, предупредил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Информация о наркоситуации в государствах Центральной Азии указывает на то, что поставки наркотиков афганского происхождения по традиционным маршрутам не ослабевают. Вместе с тем, изменяется соотношение изъятых видов наркотиков, в котором все более значительную роль начинает играть метамфетамин", - сказал Патрушев на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике в Бишкеке.
"По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе следует ожидать контрабандных поставок наркотиков опийной группы из накопленных в прежние годы преступными группировками запасов. Особую важность приобретает работа по выявлению подобных партий и мест их возможного хранения", - добавил он.
Согласно ежегодному отчету управления ООН по наркотикам и преступности, Мьянма в 2023 году произвела рекордный за более чем 20 лет объем опиума, перешагнув отметку в 1 тысячу тонн, и обогнала по этому показателю Афганистан - после прихода к власти талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и введения запрета на выращивание мака там в прошлом году произвели всего 330 тонн опиума (падение на 95% по сравнению с 2021 годом).
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность