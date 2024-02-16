https://ria.ru/20240216/patrushev-1927729112.html

Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев

Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев

Запад задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:42

2024-02-16T09:42

2024-02-16T09:42

в мире

центральная азия

россия

бишкек

николай патрушев

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Запад задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, он рассказал, как Запад ради сохранения своей гегемонии сеет хаос в разных регионах мира. "В планах – создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240216/patrushev-1927723957.html

центральная азия

россия

бишкек

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Дарья Буймова

в мире, центральная азия, россия, бишкек, николай патрушев