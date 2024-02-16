https://ria.ru/20240216/patrushev-1927729112.html
Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев
Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев
Запад задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:42
2024-02-16T09:42
2024-02-16T09:42
в мире
центральная азия
россия
бишкек
николай патрушев
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Запад задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, он рассказал, как Запад ради сохранения своей гегемонии сеет хаос в разных регионах мира. "В планах – создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240216/patrushev-1927723957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, центральная азия, россия, бишкек, николай патрушев
В мире, Центральная Азия, Россия, Бишкек, Николай Патрушев
Запад хочет создать очаг нестабильности в Центральной Азии, заявил Патрушев
Патрушев: Запад задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии