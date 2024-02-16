https://ria.ru/20240216/patrushev-1927729004.html

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе, заявил Патрушев

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе, заявил Патрушев

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:42

2024-02-16T09:42

2024-02-16T09:42

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе и помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах", - сказал Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

https://ria.ru/20240215/azerbaydzhan-1927509752.html

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в мире, россия, бишкек, николай патрушев