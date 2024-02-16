https://ria.ru/20240216/patrushev-1927723957.html

Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей

Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей - РИА Новости, 16.02.2024

Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей

Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:29

2024-02-16T09:29

2024-02-16T09:29

в мире

россия

бишкек

вашингтон (штат)

николай патрушев

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах", - сказал Патрушев. "При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все", - добавил он.

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

https://ria.ru/20240215/proval-1927497612.html

россия

бишкек

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

в мире, россия, бишкек, вашингтон (штат), николай патрушев