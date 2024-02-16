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Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей - РИА Новости, 16.02.2024
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09:29 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/patrushev-1927723957.html
Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей
Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей - РИА Новости, 16.02.2024
Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей
Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:29
2024-02-16T09:29
в мире
россия
бишкек
вашингтон (штат)
николай патрушев
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах", - сказал Патрушев. "При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все", - добавил он.
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
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в мире, россия, бишкек, вашингтон (штат), николай патрушев
В мире, Россия, Бишкек, Вашингтон (штат), Николай Патрушев
Патрушев заявил, что Западу выгоден хаос для его целей

Патрушев: обстановка в мире беспрецедентно обострилась

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике.
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"Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах", - сказал Патрушев.
"При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все", - добавил он.
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В миреРоссияБишкекВашингтон (штат)Николай Патрушев
 
 
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