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Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
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09:17 16.02.2024 (обновлено: 10:10 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pashinyan-1927720349.html
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:17
2024-02-16T10:10
в мире
мюнхен
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян."Премьер-министр Никол Пашинян отправился с супругой Анной Акопян 16-18 февраля с рабочим визитом в Мюнхен. Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети.По ее словам, в рамках конференции Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.В пресс-службе минобороны сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в ФРГ отправился также глава армянского военного ведомства Сурен Папикян.
https://ria.ru/20240214/obostrenie-1927355436.html
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в мире, мюнхен, армения, никол пашинян
В мире, Мюнхен, Армения, Никол Пашинян
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

Премьер Армении Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян.
"Премьер-министр Никол Пашинян отправился с супругой Анной Акопян 16-18 февраля с рабочим визитом в Мюнхен. Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети.
По ее словам, в рамках конференции Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.
В пресс-службе минобороны сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в ФРГ отправился также глава армянского военного ведомства Сурен Папикян.
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В миреМюнхенАрменияНикол Пашинян
 
 
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