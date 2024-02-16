https://ria.ru/20240216/pashinyan-1927720349.html

Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 16.02.2024

Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:17

2024-02-16T09:17

2024-02-16T10:10

в мире

мюнхен

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян."Премьер-министр Никол Пашинян отправился с супругой Анной Акопян 16-18 февраля с рабочим визитом в Мюнхен. Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети.По ее словам, в рамках конференции Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.В пресс-службе минобороны сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в ФРГ отправился также глава армянского военного ведомства Сурен Папикян.

https://ria.ru/20240214/obostrenie-1927355436.html

мюнхен

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мюнхен, армения, никол пашинян