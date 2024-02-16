https://ria.ru/20240216/pashinyan-1927720349.html
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности - РИА Новости, 16.02.2024
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:17
2024-02-16T09:17
2024-02-16T10:10
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ЕРЕВАН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян."Премьер-министр Никол Пашинян отправился с супругой Анной Акопян 16-18 февраля с рабочим визитом в Мюнхен. Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети.По ее словам, в рамках конференции Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.В пресс-службе минобороны сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в ФРГ отправился также глава армянского военного ведомства Сурен Папикян.
https://ria.ru/20240214/obostrenie-1927355436.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, армения, никол пашинян
В мире, Мюнхен, Армения, Никол Пашинян
Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
Премьер Армении Пашинян отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
ЕРЕВАН, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в пятницу в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян.
"Премьер-министр Никол Пашинян отправился с супругой Анной Акопян 16-18 февраля с рабочим визитом в Мюнхен. Премьер-министр примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети.
По ее словам, в рамках конференции Пашинян проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами.
В пресс-службе минобороны сообщили, что в составе возглавляемой Пашиняном делегации в ФРГ
отправился также глава армянского военного ведомства Сурен Папикян.
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