https://ria.ru/20240216/partizan-1927740486.html
Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет
Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет - РИА Новости, 16.02.2024
Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет
Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" совершил первый полет, сообщил Сибирский научно-исследовательский институт авиации... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:03
2024-02-16T11:03
2024-02-16T16:36
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НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" совершил первый полет, сообщил Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").Двадцатиминутные испытания прошли в пилотируемом режиме на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 километров в час. Дроном управлял заслуженный российский летчик-испытатель, директор СибНИА Владимир Барсук."В ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление на сверхмалых скоростях", —рассказал пилот. "Партизан" сможет перевозить до тонны грузов на расстояние до 1000 километров. Система активного обдува нижнего крыла позволяет сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на скорости до 50 километров в час. Беспилотник планируют применять в грузопассажирских перевозках, санавиации, авиамониторинге, а также в спасательных операциях и тушении пожаров."Мы получим универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что <...> в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной", — прокомментировал испытания гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.В институте отметили, что в ближайшее время планируют провести испытания дрона в беспилотном режиме. Также в СибНИА сообщили, что совместно с правительством Новосибирской области планируют создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный.
https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html
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Испытание тяжелого транспортного беспилотника "Партизан"
В Сибирском НИИ авиации испытали тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", он совершил первый полет. Планируется, что дрон будет перевозить грузы до тысячи килограммов на тысячу километров.
2024-02-16T11:03
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космос - риа наука, новосибирск, россия, новосибирская область, владимир барсуков (кумарин), фонд перспективных исследований
Космос - РИА Наука, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Владимир Барсуков (Кумарин), Фонд перспективных исследований
Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет
СибНИА: тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет
НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" совершил первый полет, сообщил Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").
Двадцатиминутные испытания прошли в пилотируемом режиме на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 километров в час. Дроном управлял заслуженный российский летчик-испытатель, директор СибНИА
Владимир Барсук.
"В ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление на сверхмалых скоростях", —рассказал пилот.
"Партизан" сможет перевозить до тонны грузов на расстояние до 1000 километров. Система активного обдува нижнего крыла позволяет сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на скорости до 50 километров в час. Беспилотник планируют применять в грузопассажирских перевозках, санавиации, авиамониторинге, а также в спасательных операциях и тушении пожаров.
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"Мы получим универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что <...> в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной", — прокомментировал испытания гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.
В институте отметили, что в ближайшее время планируют провести испытания дрона в беспилотном режиме. Также в СибНИА
сообщили, что совместно с правительством Новосибирской области планируют создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный.
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