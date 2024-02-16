https://ria.ru/20240216/partizan-1927740486.html

Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет

Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет - РИА Новости, 16.02.2024

Тяжелый транспортный беспилотник "Партизан" совершил первый полет

Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" совершил первый полет, сообщил Сибирский научно-исследовательский институт авиации... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:03

2024-02-16T11:03

2024-02-16T16:36

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новосибирск

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новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 16 фев — РИА Новости. Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан" совершил первый полет, сообщил Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").Двадцатиминутные испытания прошли в пилотируемом режиме на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 километров в час. Дроном управлял заслуженный российский летчик-испытатель, директор СибНИА Владимир Барсук."В ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление на сверхмалых скоростях", —рассказал пилот. "Партизан" сможет перевозить до тонны грузов на расстояние до 1000 километров. Система активного обдува нижнего крыла позволяет сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на скорости до 50 километров в час. Беспилотник планируют применять в грузопассажирских перевозках, санавиации, авиамониторинге, а также в спасательных операциях и тушении пожаров."Мы получим универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования. Благодаря наличию системы автоматического управления могут быть организованы как полностью автономные грузоперевозки в автономном режиме, так и перевозки пассажиров в пилотируемом режиме. Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что <...> в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной", — прокомментировал испытания гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.В институте отметили, что в ближайшее время планируют провести испытания дрона в беспилотном режиме. Также в СибНИА сообщили, что совместно с правительством Новосибирской области планируют создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный.

https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html

https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html

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Испытание тяжелого транспортного беспилотника "Партизан" В Сибирском НИИ авиации испытали тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", он совершил первый полет. Планируется, что дрон будет перевозить грузы до тысячи килограммов на тысячу километров. 2024-02-16T11:03 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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космос - риа наука, новосибирск, россия, новосибирская область, владимир барсуков (кумарин), фонд перспективных исследований