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В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей - РИА Новости, 16.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/paneli-1927680526.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей
В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей - РИА Новости, 16.02.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей
Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" за минувший год на 30% нарастила производство интерактивных панелей, которые могут заменять школьные или офисные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:13
2024-02-16T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
россия
москва
технологии
владислав овчинский
геннадий дегтев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" за минувший год на 30% нарастила производство интерактивных панелей, которые могут заменять школьные или офисные доски, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "Некс-Т", ставшая резидентом ОЭЗ в 2017 году, воспользовалась льготным режимом предпринимательской деятельности, действующим на территории "Технополис Москва", и направила сэкономленные средства на разработку новых видов продукции и рост производства.По данным Овчинского, производитель занял около трети российского рынка интерактивного оборудования."Предприятие входит в число ведущих отечественных производителей электронных устройств. В его ассортименте – 45 наименований различных товаров, в том числе сенсорных дисплеев, программно-аппаратных комплексов для системы образования, в частности, для инклюзивного обучения. Ежемесячно здесь выпускают до четырех тысяч изделий. Так, по итогам 2023 года резидент столичной ОЭЗ увеличил объемы производства продукции на 30% по сравнению с 2022 годом и выпустил более 22,6 тысячи единиц", – сказал Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, свыше 80% изделий предприятия создаются на отечественной материально-компонентной базе.Продукция компании находит различное применение, в частности, она внесена в реестр Минпромторга РФ. Интерактивные панели соответствуют методическим рекомендациям министерства просвещения РФ и нацпроекта "Образование".ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов. Площадь шести ее площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 275 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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экономика, россия, москва, технологии, владислав овчинский, геннадий дегтев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ангстрем
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Россия, Москва, Технологии, Владислав Овчинский, Геннадий Дегтев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ангстрем

В ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили более 20 тысяч интерактивных панелей

© Предоставлено пресс-службой ДИПП Компания "Некс-Т"
Компания Некс-Т
© Предоставлено пресс-службой ДИПП
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" за минувший год на 30% нарастила производство интерактивных панелей, которые могут заменять школьные или офисные доски, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания "Некс-Т", ставшая резидентом ОЭЗ в 2017 году, воспользовалась льготным режимом предпринимательской деятельности, действующим на территории "Технополис Москва", и направила сэкономленные средства на разработку новых видов продукции и рост производства.
© Предоставлено пресс-службой ДИПП Компания "Некс-Т"
Компания Некс-Т
© Предоставлено пресс-службой ДИПП
Компания "Некс-Т"
По данным Овчинского, производитель занял около трети российского рынка интерактивного оборудования.
"Предприятие входит в число ведущих отечественных производителей электронных устройств. В его ассортименте – 45 наименований различных товаров, в том числе сенсорных дисплеев, программно-аппаратных комплексов для системы образования, в частности, для инклюзивного обучения. Ежемесячно здесь выпускают до четырех тысяч изделий. Так, по итогам 2023 года резидент столичной ОЭЗ увеличил объемы производства продукции на 30% по сравнению с 2022 годом и выпустил более 22,6 тысячи единиц", – сказал Овчинский, его цитирует пресс-служба ДИПП.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, свыше 80% изделий предприятия создаются на отечественной материально-компонентной базе.
© Предоставлено пресс-службой ДИПП Компания "Некс-Т"
Компания Некс-Т
© Предоставлено пресс-службой ДИПП
Компания "Некс-Т"
Продукция компании находит различное применение, в частности, она внесена в реестр Минпромторга РФ. Интерактивные панели соответствуют методическим рекомендациям министерства просвещения РФ и нацпроекта "Образование".
ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов. Площадь шести ее площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 275 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
© Предоставлено пресс-службой ДИПП Компания "Некс-Т"
Компания Некс-Т
© Предоставлено пресс-службой ДИПП
Компания "Некс-Т"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаРоссияМоскваТехнологииВладислав ОвчинскийГеннадий ДегтевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ангстрем
 
 
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