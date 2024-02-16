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Памфилова призвала россиян не пугаться членов УИК - РИА Новости, 16.02.2024
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13:14 16.02.2024 (обновлено: 13:15 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/pamfilova-1927775274.html
Памфилова призвала россиян не пугаться членов УИК
Памфилова призвала россиян не пугаться членов УИК - РИА Новости, 16.02.2024
Памфилова призвала россиян не пугаться членов УИК
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попросила россиян не пугаться членов участковых избирательных комиссий, которые будут ходить по домам РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:14
2024-02-16T13:15
политика
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элла памфилова
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попросила россиян не пугаться членов участковых избирательных комиссий, которые будут ходить по домам и давать избирателям разъяснения о предстоящих выборах. На заседании ЦИК в пятницу Памфилова напомнила, что с 17 февраля стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы отвечать на их вопросы и разъяснить их избирательные права. Члены комиссий будут в специальной форме с символикой выборов президента РФ с сумкой с информационными материалами. "Обязательно у них будут с собой удостоверения членов избирательных комиссий и бейджики с фамилией, именем, отчеством. Это обязательно. Никакой в данном случае анонимщины, чтобы наши избиратели знали, кто к ним пришел и с чем к ним пришел. И прошу, конечно же, дорогие избиратели, не пугайтесь, если к вам в дом или квартиру постучат или позвонят наши коллеги из участковых комиссий, они с радостью ответят на все ваши вопросы о выборах и способах голосования", - сообщила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024
Памфилова призвала россиян не пугаться членов УИК

Памфилова призвала не бояться членов УИК во время разъяснительных обходов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова попросила россиян не пугаться членов участковых избирательных комиссий, которые будут ходить по домам и давать избирателям разъяснения о предстоящих выборах.
На заседании ЦИК в пятницу Памфилова напомнила, что с 17 февраля стартует проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых комиссий пойдут к избирателям, чтобы отвечать на их вопросы и разъяснить их избирательные права. Члены комиссий будут в специальной форме с символикой выборов президента РФ с сумкой с информационными материалами.
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"Обязательно у них будут с собой удостоверения членов избирательных комиссий и бейджики с фамилией, именем, отчеством. Это обязательно. Никакой в данном случае анонимщины, чтобы наши избиратели знали, кто к ним пришел и с чем к ним пришел. И прошу, конечно же, дорогие избиратели, не пугайтесь, если к вам в дом или квартиру постучат или позвонят наши коллеги из участковых комиссий, они с радостью ответят на все ваши вопросы о выборах и способах голосования", - сообщила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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