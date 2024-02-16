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Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2024
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01:20 16.02.2024 (обновлено: 08:49 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/palata-1927697987.html
Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине
Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2024
Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине
Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, предусматривающему выделение помощи Украине и Израилю,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T01:20
2024-02-16T08:49
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, предусматривающему выделение помощи Украине и Израилю, следует из расписания.Как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и миграционную реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
https://radiosputnik.ru/20240215/avdeevka-1927684790.html
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в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, палата представителей сша
В мире, США, Украина, Израиль, Майк Джонсон, Палата представителей США
Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине

Палата представителей США уходит на перерыв, не проголосовав по помощи Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinКапитолий США
Капитолий США - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Капитолий США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, предусматривающему выделение помощи Украине и Израилю, следует из расписания.
Как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом.
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и миграционную реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.
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15 февраля, 22:15
 
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