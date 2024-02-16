https://ria.ru/20240216/palata-1927697987.html

Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине

Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине - РИА Новости, 16.02.2024

Палата представителей США уходит на перерыв, не согласовав помощь Украине

Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, предусматривающему выделение помощи Украине и Израилю,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:20

2024-02-16T01:20

2024-02-16T08:49

в мире

сша

украина

израиль

майк джонсон

палата представителей сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Палата представителей США уходит на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, предусматривающему выделение помощи Украине и Израилю, следует из расписания.Как отмечал спикер палаты представителей Майк Джонсон, сейчас перед конгрессменами в палате представителей стоят другие приоритеты, а именно завершение работы над американским бюджетом.Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Украине. Авторы документа при этом исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы и миграционную реформу для борьбы с миграционным кризисом в самих США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что палату не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.Попытки конгресса и администрации США договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю и решить пограничный вопрос пока не увенчались успехом. Ранее республиканцы в сенате заблокировали компромиссный бюджетный законопроект, предусматривавший выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

https://radiosputnik.ru/20240215/avdeevka-1927684790.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, израиль, майк джонсон, палата представителей сша