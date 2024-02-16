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Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 16.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/paket-1927819635.html
Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц
Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 16.02.2024
Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц
Германия готовит для передачи Украине новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в пакет входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:15
2024-02-16T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
нато
россия
германия
сергей лавров
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия готовит для передачи Украине новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в пакет входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте правительства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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в мире, украина, олаф шольц, нато, россия, германия, сергей лавров, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Россия, Германия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц

Шольц: Берлин готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия готовит для передачи Украине новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в пакет входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«
"Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте правительства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцНАТОРоссияГерманияСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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