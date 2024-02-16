https://ria.ru/20240216/paket-1927819635.html

Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц

Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 16.02.2024

Берлин готовит новый военный пакет помощи Украине, заявил Шольц

Германия готовит для передачи Украине новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в пакет входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:15

2024-02-16T16:15

2024-02-16T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

нато

россия

германия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927797526_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_3ecbd0326d2a32a49fc67af116f5ce78.jpg

БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Германия готовит для передачи Украине новый военный пакет стоимостью 1,1 миллиарда евро, в пакет входят гаубицы, 120 тысяч единиц боеприпасов для артиллерии и системы ПВО, заявил канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Сегодня мы формируем очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 1,1 миллиарда евро. Среди прочего, это поставка 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 000 артиллерийских боеприпасов, две дополнительные системы ПВО Skynex и крайне необходимые ракеты для Iris-T", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте правительства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240216/peregovory-1927814331.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олаф шольц, нато, россия, германия, сергей лавров, владимир зеленский