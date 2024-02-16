https://ria.ru/20240216/otravlenie-1927813164.html
В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления
В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления - РИА Новости, 16.02.2024
В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления
Мать и дочь в Петербурге оказались в реанимации после отравления неизвестным веществом, скорее всего, они что-то съели, причину выясняют правоохранительные... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T15:49
2024-02-16T15:49
2024-02-16T15:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Мать и дочь в Петербурге оказались в реанимации после отравления неизвестным веществом, скорее всего, они что-то съели, причину выясняют правоохранительные органы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Пятнадцатого февраля был вызов в квартиру на Большой Разночинной улице, где в квартире находились без сознания мать и дочь, их поместили в реанимацию с диагнозом острое пероральное отравление неизвестным веществом", - сообщил источник. По его словам, скорую помощь вызвал брат женщины, которому она позвонила с просьбой о помощи, так как ее дочь потеряла сознание. Собеседник агентства добавил, что девочке в этот день исполнялось 14 лет. "Медики подозревают пищевое отравление, но чем, пока выяснить не удалось, обе пострадавшие в реанимации, поговорить с ними нет возможности", - сказал он. После госпитализации следователи и сотрудники "ПетербургГаза" проверили газовую колонку в квартире, она находится в исправном состоянии, уточнил представитель экстренных служб. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления
В Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после острого отравления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Мать и дочь в Петербурге оказались в реанимации после отравления неизвестным веществом, скорее всего, они что-то съели, причину выясняют правоохранительные органы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«
"Пятнадцатого февраля был вызов в квартиру на Большой Разночинной улице, где в квартире находились без сознания мать и дочь, их поместили в реанимацию с диагнозом острое пероральное отравление неизвестным веществом", - сообщил источник.
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По его словам, скорую помощь вызвал брат женщины, которому она позвонила с просьбой о помощи, так как ее дочь потеряла сознание. Собеседник агентства добавил, что девочке в этот день исполнялось 14 лет.
«
"Медики подозревают пищевое отравление, но чем, пока выяснить не удалось, обе пострадавшие в реанимации, поговорить с ними нет возможности", - сказал он.
После госпитализации следователи и сотрудники "ПетербургГаза" проверили газовую колонку в квартире, она находится в исправном состоянии, уточнил представитель экстренных служб.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
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