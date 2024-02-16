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Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона
Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона - РИА Новости, 16.02.2024
Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона
Атлантический циклон "Рикса" принесет в воскресенье в Москву обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели, ожидается около нуля... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:54
2024-02-16T13:54
2024-02-16T13:54
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Атлантический циклон "Рикса" принесет в воскресенье в Москву обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели, ожидается около нуля градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Воскресной погодой будет управлять тёплый сектор активного атлантического циклона "Рикса", и нас ждут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели. Потепление продолжится, и днём в последний день недели около нуля градусов", - рассказал Леус. По его словам, снега ещё прибавится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона
Синоптик Леус: циклон "Рикса" принесет в воскресенье в Москву обильные осадки