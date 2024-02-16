https://ria.ru/20240216/osadki-1927784896.html

Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона

Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона - РИА Новости, 16.02.2024

Синоптик предсказал обильные осадки в Москве в воскресенье из-за циклона

Атлантический циклон "Рикса" принесет в воскресенье в Москву обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели, ожидается около нуля... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:54

2024-02-16T13:54

2024-02-16T13:54

общество

москва

михаил леус

снегопад в москве

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Атлантический циклон "Рикса" принесет в воскресенье в Москву обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели, ожидается около нуля градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Воскресной погодой будет управлять тёплый сектор активного атлантического циклона "Рикса", и нас ждут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер и метели. Потепление продолжится, и днём в последний день недели около нуля градусов", - рассказал Леус. По его словам, снега ещё прибавится.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, михаил леус, снегопад в москве